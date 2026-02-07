https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/sigara-yasagi-genisliyor-kirmizi-hat-iki-yeni-alanda-uygulanacak-1103331044.html
Sigara yasağı genişliyor: Kırmızı hat iki yeni alanda uygulanacak
Sigara yasakları genişletiliyor. Hazırlıkları süren yeni düzenlemeyle çocuk parkları ve sahiller “kırmızı hat” kapsamına alınarak dumansız alan ilan edilecek. 07.02.2026, Sputnik Türkiye
Sigara yasakları kapsamı genişletiliyor. Sona gelinen taslak düzenlemeye göre, bugüne kadar açık alan sayılan birçok nokta kapalı alan statüsünde değerlendirilecek. NTV'nin haberine göre, bu kapsamda çocuk parkları ve sahiller, kırmızı hat uygulamasına dahil edilerek sigara içilmesi tamamen yasaklanacak.Çocuklar için yeni koruma kalkanıYeni düzenlemenin en dikkat çekici başlıklarından biri, çocuk parklarının dumansız alan ilan edilmesi. Yetkililer, uygulamanın temel hedefinin toplumsal alanlarda pasif içiciliği azaltmak ve çocukları tütün dumanının zararlı etkilerinden korumak olduğunu vurguluyor.Uzmanlardan pasif içicilik uyarısıUzmanlar, açık alanlarda içilen sigaranın da ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, “Açık alanda içilen sigaranın dumanı, çocukları pasif içici yapar” dedi.Dr. Aliyeva, uyarılarını şöyle sürdürdü: “Parkta, balkonda ya da yürürken içilen sigaranın dumanı etrafımızdaki çocukların direk solunum yoluna geçer ve onlarda astım, bronşit, sık enfeksiyon geçirme, öksürük ve alerjik hastalıkların oluşmasına neden olabilir.”Kırmızı hatla kurallar daha da sertleşecekÇocuk parklarındaki sigara yasağı, kırmızı hat uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte daha katı kurallarla uygulanacak. Denetimlerin artırılması ve caydırıcı önlemlerin devreye alınması planlanıyor.
