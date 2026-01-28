https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/bayrampasa-belediyesine-yolsuzluk-sorusturmasi-2-supheli-tahliye-edildi-1103081191.html

Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 2 şüpheli tahliye edildi

Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 2 şüpheli tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.Savcılık, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı ve Mahmut Kılıç'ın,"belirlenen yerlere başvurma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Tahliye talebinde, tutukluların sabit ikametgah sahibi olmaları, soruşturmanın geldiği aşama, mevcut delil durumu ve tutukluluğun soruşturmanın genişlemesine katkı sağlamayacağı gerekçe gösterildi.Talebi değerlendiren nöbetçi sulh ceza hakimliği, Yağcı ve Kılıç'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

