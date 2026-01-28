Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/bayrampasa-belediyesine-yolsuzluk-sorusturmasi-2-supheli-tahliye-edildi-1103081191.html
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 2 şüpheli tahliye edildi
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 2 şüpheli tahliye edildi
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı ve Mahmut Kılıç tahliye edildi. 28.01.2026
2026-01-28T00:50+0300
2026-01-28T00:55+0300
türki̇ye
bayrampaşa belediyesi
cumhuriyet başsavcılığı
yolsuzluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099548554_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46e2708d650ae3a10e1d84a6b8295af5.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.Savcılık, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı ve Mahmut Kılıç'ın,"belirlenen yerlere başvurma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Tahliye talebinde, tutukluların sabit ikametgah sahibi olmaları, soruşturmanın geldiği aşama, mevcut delil durumu ve tutukluluğun soruşturmanın genişlemesine katkı sağlamayacağı gerekçe gösterildi.Talebi değerlendiren nöbetçi sulh ceza hakimliği, Yağcı ve Kılıç'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.
Bayrampaşa Belediyesi
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı ve Mahmut Kılıç tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.
Savcılık, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı ve Mahmut Kılıç'ın,"belirlenen yerlere başvurma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Tahliye talebinde, tutukluların sabit ikametgah sahibi olmaları, soruşturmanın geldiği aşama, mevcut delil durumu ve tutukluluğun soruşturmanın genişlemesine katkı sağlamayacağı gerekçe gösterildi.
Talebi değerlendiren nöbetçi sulh ceza hakimliği, Yağcı ve Kılıç'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.
