Bakanlık 'tüketmeyin, iade edin' diyerek uyardı: Bebek maması raflardan toplatılıyor
Nestlé markasına ait bazı SMA bebek maması ve devam sütü ürünleri cereulide toksini şüphesiyle 50’den fazla ülkede geri çağrıldı. Bu gelişmenin ardından, bu kez Danone’ye ait Aptamil First Infant Formula ürünlerinin belirli bir serisinde cereulide toksininin tespit edildiği bildirildi. Söz konusu ürünlerin bakanlık tarafından piyasadan toplatıldığı belirtildi.Bakanlıktan net uyarı: Tüketmeyin, iade edinSabah'ın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, geri çağırma kapsamındaki ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve satın alınan yere iade edilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, uluslararası uyarı sistemlerinin yakından takip edildiği kaydedildi.Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Uluslararası hızlı alarm sistemleri INFOSAN ve RASFF (Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi) bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Hızlı alarm bildirimleri sonrasında, bebek ve devam formüllerinin ithalatında tedbirler artırılmıştır. Bildirimlere konu üreticilerden gelen ürünler için tüm partilere ait akredite laboratuvar analiz raporlarının sunulması zorunlu hale getirilmiştir.Bu şartlar sağlanmadan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmemektedir. İthalatçı firmalar tarafından piyasaya arz edilmiş ürünlerin bakanlığımız bilgisi dahilinde geri çağırma süreçleri başlatılmıştır. Geri çağrılan ürünlerin tüketilmemesi ve satın alınan yerlere iade edilmesi önemle rica olunur."
