Bakan Şimşek: İki-üç santral daha devreye almayı hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’ın El-Ula kentinde düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı’nın kapanış panelinde Türkiye’nin ekonomik dönüşüm vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Yükselen Piyasalar için Dayanıklılık ve Ekonomik Dönüşüm Yolculuğu' başlıklı panelde konuşan Bakan Şimşek, Türkiye’nin yapay zeka alanını öncelikli sektörler arasında gördüğünü belirterek, bu alanda altyapı yatırımlarının yanı sıra insan sermayesine, beceri geliştirmeye ve eğitime önem verdiklerini söyledi.Enerjinin kritik bir başlık olduğuna da dikkat çeken Bakan Şimşek, ''Yapay zeka enerji ister. Bu nedenle nükleer enerjiye yatırım yapıyoruz, önümüzdeki birkaç on yılda iki-üç yeni santral daha devreye almayı hedefliyoruz'' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’ın El-Ula kentinde düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı’nın kapanış panelinde Türkiye’nin ekonomik dönüşüm vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
'Yükselen Piyasalar için Dayanıklılık ve Ekonomik Dönüşüm Yolculuğu' başlıklı panelde konuşan Bakan Şimşek, Türkiye’nin yapay zeka alanını öncelikli sektörler arasında gördüğünü belirterek, bu alanda altyapı yatırımlarının yanı sıra insan sermayesine, beceri geliştirmeye ve eğitime önem verdiklerini söyledi.
Enerjinin kritik bir başlık olduğuna da dikkat çeken Bakan Şimşek, ''Yapay zeka enerji ister. Bu nedenle nükleer enerjiye yatırım yapıyoruz, önümüzdeki birkaç on yılda iki-üç yeni santral daha devreye almayı hedefliyoruz'' dedi.