Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/bakan-simsek-iki-uc-santral-daha-devreye-almayi-hedefliyoruz-1103379838.html
Bakan Şimşek: İki-üç santral daha devreye almayı hedefliyoruz
Bakan Şimşek: İki-üç santral daha devreye almayı hedefliyoruz
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapay zeka yatırımlarının artan enerji ihtiyacına dikkat çekerek nükleer enerjinin Türkiye için stratejik bir alan... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T23:33+0300
2026-02-09T23:33+0300
türki̇ye
türkiye
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
nükleer
nükleer enerji
nükleer enerji
nükleer anlaşma
nükleer güç santrali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089037263_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_504dd6924d723c8569a264724800fb5d.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’ın El-Ula kentinde düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı’nın kapanış panelinde Türkiye’nin ekonomik dönüşüm vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Yükselen Piyasalar için Dayanıklılık ve Ekonomik Dönüşüm Yolculuğu' başlıklı panelde konuşan Bakan Şimşek, Türkiye’nin yapay zeka alanını öncelikli sektörler arasında gördüğünü belirterek, bu alanda altyapı yatırımlarının yanı sıra insan sermayesine, beceri geliştirmeye ve eğitime önem verdiklerini söyledi.Enerjinin kritik bir başlık olduğuna da dikkat çeken Bakan Şimşek, ''Yapay zeka enerji ister. Bu nedenle nükleer enerjiye yatırım yapıyoruz, önümüzdeki birkaç on yılda iki-üç yeni santral daha devreye almayı hedefliyoruz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/bakan-simsek-cumhurbaskanimiz-2026yi-yapisal-reformlar-yili-ilan-etti-ve-bu-konuda-cok-iyimserim-1101596979.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089037263_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_b18e6822e924c2947055a762bb7ed8b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, nükleer, nükleer enerji, nükleer enerji, nükleer anlaşma, nükleer güç santrali, nükleer güç, nükleer tesis
türkiye, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, nükleer, nükleer enerji, nükleer enerji, nükleer anlaşma, nükleer güç santrali, nükleer güç, nükleer tesis

Bakan Şimşek: İki-üç santral daha devreye almayı hedefliyoruz

23:33 09.02.2026
© AA / Ali AltunkayaHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
© AA / Ali Altunkaya
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapay zeka yatırımlarının artan enerji ihtiyacına dikkat çekerek nükleer enerjinin Türkiye için stratejik bir alan olduğunu söyledi. Şimşek, önümüzdeki birkaç on yıl içinde iki ya da üç yeni nükleer santralin daha devreye alınmasının hedeflendiğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’ın El-Ula kentinde düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı’nın kapanış panelinde Türkiye’nin ekonomik dönüşüm vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
'Yükselen Piyasalar için Dayanıklılık ve Ekonomik Dönüşüm Yolculuğu' başlıklı panelde konuşan Bakan Şimşek, Türkiye’nin yapay zeka alanını öncelikli sektörler arasında gördüğünü belirterek, bu alanda altyapı yatırımlarının yanı sıra insan sermayesine, beceri geliştirmeye ve eğitime önem verdiklerini söyledi.
Enerjinin kritik bir başlık olduğuna da dikkat çeken Bakan Şimşek, ''Yapay zeka enerji ister. Bu nedenle nükleer enerjiye yatırım yapıyoruz, önümüzdeki birkaç on yılda iki-üç yeni santral daha devreye almayı hedefliyoruz'' dedi.
Bakan Şimşek, ekonomideki kazanımları kalıcı hale getirmek için yapısal dönüşümün önemine işaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2025
EKONOMİ
Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanımız 2026'yı 'yapısal reformlar' yılı ilan etti ve bu konuda çok iyimserim
6 Aralık 2025, 20:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала