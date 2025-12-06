https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/bakan-simsek-cumhurbaskanimiz-2026yi-yapisal-reformlar-yili-ilan-etti-ve-bu-konuda-cok-iyimserim-1101596979.html

Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanımız 2026'yı 'yapısal reformlar' yılı ilan etti ve bu konuda çok iyimserim

Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanımız 2026'yı 'yapısal reformlar' yılı ilan etti ve bu konuda çok iyimserim

Doha Forumu 2025'te konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinde son 2.5 yılda önemli kazanımlar elde edildiğini belirtirken

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu 2025 kapsamında katıldığı panelde Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye ekonomisinin 1.6 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını anımsatan Şimşek, son 2.5 yıl içinde bütçe disiplini ve rezerv artışı bakımından önemli bir iyileşme sağlandığını belirtti.Türkiye’de cari açığın büyük ölçüde ortadan kalktığını söyleyen Şimşek, "Cari açık büyük ölçüde ortadan kalktı. Son 2,5 yılda brüt rezervimiz 120 milyar dolar arttı, kur korumalı mevduat 140 milyar dolar azaldı. İşsizlik de tek haneli seviyede" ifadelerini kullandı.Ekonomik büyümenin son 25 yılda ortalama yüzde 5.5 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Şimşek, güncel büyümenin yüzde 3-4 bandında seyrettiğini ve bunun yönetilebilir bir düzey olduğunu ifade etti. En büyük sorun olarak enflasyonu işaret eden Şimşek, şu sözleri dile getirdi:Bölgesel entegrasyon vurgusuKüresel ticarette yaşanan değişimlere de değinen Şimşek, ticaretteki parçalanmaya karşı bölgesel entegrasyonun önemine dikkat çekti. Türkiye’nin dış ticaretinin büyük ölçüde kural bazlı ilerlediğini belirten Şimşek, "Kural bazlı ticareti tercih ediyoruz ve bu nedenle Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle bir serbest ticaret anlaşması yapmak istiyoruz. Küresel ticarette parçalanma varsa buna karşı panzehir olarak bölgesel entegrasyona odaklanacağız" değerlendirmesinde bulundu.Şimşek ayrıca, Basra Körfezi’ni yüksek hızlı tren ve otoyol ağıyla birbirine bağlayacak yeni bir kalkınma koridoruna yatırım çekmek istediklerini ve bu hattın Pekin ile Londra arasında stratejik bir bağlantı oluşturabileceğini söyledi.Gümrük vergilerinin etkilerine değindiABD-Çin arasında yaşanan ticaret gerilimlerine de değinen Şimşek, asıl riskin doğrudan tarifelerden çok dolaylı etkiler olduğuna işaret ederek, "Biz tarifelerden çok tarifelerin dolaylı etkilerinden ve tarife kapsamı dışındaki engellerden endişeliyiz" dedi.Türkiye’nin dünyanın 14. büyük üretim üssü olduğunu hatırlatan Şimşek, küresel üretim coğrafyasındaki değişimden Türkiye’nin de etkilendiğini, bu nedenle lojistik yatırımlar, akıllı maliye politikaları ve hızlı çözüm mekanizmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.Uzun vadeli refah için verimliliğin artırılmasının kilit önemde olduğunu belirten Şimşek, kaynakların daha üretken alanlara ve teknolojiye yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

