https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/bakan-kurum-saatte-23-gunde-550-konut-urettik-bunun-dunyada-ornegi-yok-1103362278.html

Bakan Kurum: Saatte 23, günde 550 konut ürettik, bunun dünyada örneği yok

Bakan Kurum: Saatte 23, günde 550 konut ürettik, bunun dünyada örneği yok

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından şu ana kadar 455 bin konutun teslim edildiğini söyledi. Kurum "Saatte... 09.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-09T12:03+0300

2026-02-09T12:03+0300

2026-02-09T12:03+0300

türki̇ye

murat kurum

ankara

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

türkiye

kahramanmaraş

deprem

konut

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102963158_0:228:2950:1887_1920x0_80_0_0_0030f4d36e001a775157d3f5d092a8ae.jpg

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da düzenlenen "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"nde konuştu.'Zoru başardık'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuşmasında "Biz zoru başardık. En zor günde bile ayağa kalktık. Eğer kararlı bir devlet aklı varsa en büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir." ifadesini kullandı.'455 bin konutu tamamladık'Kurum, "3 bin 481 şantiye kurduk. 11 ilde 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimle birlikte 7 gün 24 saat çalıştı. Saatte 23, günde 550 konut ürettik. Bunun dünyada örneği yok. Gelinen noktada 455 bin konutu tamamladık. Bizim için şehir insanın ruhunu yormayan dayanışmayı büyüten bir yaşam alanıdır. 11 ilimizde de konutları inşa ederken yaşam alanları açtık." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/buyuk-depremin-yil-donumunde-konusan-cumhurbaskani-erdogan-devlet-olarak-dakikalar-icerisinde-1103320658.html

türki̇ye

ankara

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat kurum, ankara, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, türkiye, kahramanmaraş, deprem, konut