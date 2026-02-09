Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/bakan-kurum-saatte-23-gunde-550-konut-urettik-bunun-dunyada-ornegi-yok-1103362278.html
Bakan Kurum: Saatte 23, günde 550 konut ürettik, bunun dünyada örneği yok
Bakan Kurum: Saatte 23, günde 550 konut ürettik, bunun dünyada örneği yok
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından şu ana kadar 455 bin konutun teslim edildiğini söyledi. Kurum "Saatte... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T12:03+0300
2026-02-09T12:03+0300
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da düzenlenen "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"nde konuştu.'Zoru başardık'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuşmasında "Biz zoru başardık. En zor günde bile ayağa kalktık. Eğer kararlı bir devlet aklı varsa en büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir." ifadesini kullandı.'455 bin konutu tamamladık'Kurum, "3 bin 481 şantiye kurduk. 11 ilde 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimle birlikte 7 gün 24 saat çalıştı. Saatte 23, günde 550 konut ürettik. Bunun dünyada örneği yok. Gelinen noktada 455 bin konutu tamamladık. Bizim için şehir insanın ruhunu yormayan dayanışmayı büyüten bir yaşam alanıdır. 11 ilimizde de konutları inşa ederken yaşam alanları açtık." diye konuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından şu ana kadar 455 bin konutun teslim edildiğini söyledi. Kurum "Saatte 23, günde 550 konut ürettik. Bunun dünyada örneği yok." dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da düzenlenen "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"nde konuştu.

'Zoru başardık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuşmasında "Biz zoru başardık. En zor günde bile ayağa kalktık. Eğer kararlı bir devlet aklı varsa en büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir." ifadesini kullandı.

'455 bin konutu tamamladık'

Kurum, "3 bin 481 şantiye kurduk. 11 ilde 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimle birlikte 7 gün 24 saat çalıştı. Saatte 23, günde 550 konut ürettik. Bunun dünyada örneği yok. Gelinen noktada 455 bin konutu tamamladık. Bizim için şehir insanın ruhunu yormayan dayanışmayı büyüten bir yaşam alanıdır. 11 ilimizde de konutları inşa ederken yaşam alanları açtık." diye konuştu.
