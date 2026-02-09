https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/bad-bunny-super-bowl-sovunda-amerikanin-sadece-abdden-olusmadigini-soyledi-trumptan-sert-elestiri-1103372214.html

Bad Bunny, Super Bowl şovunda Amerika'nın sadece ABD'den oluşmadığını söyledi, Trump’tan sert eleştiri geldi

ABD Başkanı Donald Trump, 60. Super Bowl’un devre arası gösterisini sert sözlerle eleştirerek, şovun Amerikan değerlerini yansıtmadığını ve “kesinlikle berbat”... 09.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-09T16:26+0300

2026-02-09T16:26+0300

2026-02-09T16:27+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103372545_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_e8bff008b4dd03f07bc29eafdca4dc8e.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) en büyük organizasyonu olan Super Bowl’un devre arası gösterisini hedef aldı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, şovun ABD’nin değerlerini yansıtmadığını savundu.Trump, “Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri” ifadelerini kullandı.NFL ve organizasyon eleştirisiTrump, paylaşımında National Football League (NFL) yöneticileri ve organizatörleri de eleştirerek, bu tür etkinliklerin Amerikan kültürüne zarar verdiğini öne sürdü.Gösteriyi “Amerika’nın büyüklüğüne hakaret” olarak nitelendiren Trump, özellikle çocuklar açısından olumsuz bir mesaj verildiğini savundu.Seattle Seahawks şampiyon olduSuper Bowl 60 finalinde Seattle Seahawks, rakibini 29-13 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşma, Kaliforniya’daki Levi's Stadium’da oynandı.Mücadeleye hızlı başlayan Seahawks, devre arasına 9-0 önde girdi ve etkili savunmasıyla üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu.Seahawks i̇kinci kez kupayı kazandı70 bin 823 seyircinin izlediği finalde galibiyete ulaşan Seattle Seahawks, 2014’ün ardından tarihinde ikinci kez Lombardi Kupası’nı müzesine götürdü.Takım, daha önce finalde kaybettiği New England Patriots karşısında da rövanşı almış oldu.MVP: Kenneth WalkerSeahawks’ın yıldız koşucusu Kenneth Walker, Super Bowl 60’ın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Walker, maç boyunca sergilediği performansla galibiyette önemli rol oynadı.Bad Bunny detayı ve “çocuklar” vurgusuTrump, devre arası şovunda sahne alan Porto Rikolu rapçi Bad Bunny’nin performansını da eleştirdi. Şarkıların “kimse tarafından anlaşılmadığını” savunan Trump, dansların çocuklar için uygunsuz olduğunu öne sürdü.Trump, “Bu gösteri, her gün rekorlar kıran ülkemize atılmış bir tokat” ifadelerini kullandı.

2026

