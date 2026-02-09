Bad Bunny, Super Bowl şovunda Amerika'nın sadece ABD'den oluşmadığını söyledi, Trump’tan sert eleştiri geldi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/bad-bunny-super-bowl-sovunda-amerikanin-sadece-abdden-olusmadigini-soyledi-trumptan-sert-elestiri-1103372214.html
ABD Başkanı Donald Trump, 60. Super Bowl'un devre arası gösterisini sert sözlerle eleştirerek, şovun Amerikan değerlerini yansıtmadığını ve "kesinlikle berbat"... 09.02.2026
16:26 09.02.2026 (güncellendi: 16:27 09.02.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, 60. Super Bowl’un devre arası gösterisini sert sözlerle eleştirerek, şovun Amerikan değerlerini yansıtmadığını ve “kesinlikle berbat” olduğunu söyledi. Trump, NFL yönetimini hedef alırken, Seattle Seahawks’ın şampiyonluğu ve maçın MVP’si Kenneth Walker da gecenin öne çıkan başlıkları oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) en büyük organizasyonu olan Super Bowl’un devre arası gösterisini hedef aldı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, şovun ABD’nin değerlerini yansıtmadığını savundu.
Trump, “Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri” ifadelerini kullandı.
NFL ve organizasyon eleştirisi
Trump, paylaşımında National Football League (NFL) yöneticileri ve organizatörleri de eleştirerek, bu tür etkinliklerin Amerikan kültürüne zarar verdiğini öne sürdü.
Gösteriyi “Amerika’nın
büyüklüğüne hakaret” olarak nitelendiren Trump, özellikle çocuklar açısından olumsuz bir mesaj verildiğini savundu.
Seattle Seahawks şampiyon oldu
Super Bowl 60 finalinde Seattle Seahawks, rakibini 29-13 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşma, Kaliforniya’daki Levi's Stadium’da oynandı.
Mücadeleye hızlı başlayan Seahawks, devre arasına 9-0 önde girdi ve etkili savunmasıyla üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu.
Seahawks i̇kinci kez kupayı kazandı
70 bin 823 seyircinin izlediği finalde galibiyete ulaşan Seattle Seahawks, 2014’ün ardından tarihinde ikinci kez Lombardi Kupası’nı müzesine götürdü.
Takım, daha önce finalde kaybettiği New England Patriots
karşısında da rövanşı almış oldu.
Seahawks’ın yıldız koşucusu Kenneth Walker, Super Bowl 60’ın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Walker, maç boyunca sergilediği performansla galibiyette önemli rol oynadı.
Bad Bunny detayı ve “çocuklar” vurgusu
Trump, devre arası şovunda sahne alan Porto Rikolu rapçi Bad Bunny’nin performansını da eleştirdi. Şarkıların “kimse tarafından anlaşılmadığını” savunan Trump, dansların çocuklar için uygunsuz olduğunu öne sürdü.
Trump, “Bu gösteri, her gün rekorlar kıran ülkemize atılmış bir tokat” ifadelerini kullandı.