Antalya 2025 yılının toplam yağışını 38 günde aldı: Kentte hala hasar tespit çalışmaları yapılıyor
Antalya 2025 yılının toplam yağışını 38 günde aldı: Kentte hala hasar tespit çalışmaları yapılıyor
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Kemer ilçesinde 20 günde metrekareye 567 kilogram yağış düştü. Antalya Valisi Hulusi Şahin "Antalya 2025 yılında yağan toplam yağışın hemen hemen... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
Antalya geçen sene görmediği yağışı bu yıl görüyor. Kemer ilçesinde 21 Ocak'tan bu yana aralıklı etkili olan yağışlar nedeniyle yaklaşık 400 ev ve iş yerinde hasar tespit edildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin "Antalya 2025 yılında yağan toplam yağışın hemen hemen yüzde 90'ından fazlasını 38 günde aldı" dedi.567 kilogram yağış düştüİlçede 21 Ocak ile 9 Şubat arasında metrekareye 567 kilogram yağış düşmesi sonucu birçok ev ve iş yerine su bastı.İhbar üzerine su tahliyesi yapılan ev ve iş yerlerinde ekiplerin zarar tespit çalışmaları devam ediyor.Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, AA muhabirine, kentin ve Kemer ilçesinin son yıllarda görülmemiş bir yağış aldığını söyledi.Yağışlardan kaynaklı ilçede bazı sıkıntıların yaşandığını belirten Solmaz, "Özellikle 21 Ocak-9 Şubat'ta ilçemize metrekareye 567 kilogram yağış düştü. Şu an 237 mesken ve 35 işletmenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı bulunuyor. Sahada muhtarların ve vatandaşların taleplerini de dikkate aldığımızda sağanaktan etkilenen şu ana kadar 300'e yakın meskenimiz ve 100'e yakın da işletmemizde hasar tespitlerini yapıyoruz." dedi.Solmaz, sıkıntıların giderilmesi için tüm kurumların işbirliği içinde çalıştığını kaydetti.İlçede 40 dekarlık sera alanının yağıştan zarar gördüğünü aktaran Solmaz, burada da zarar tespitinin yapıldığını ve mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için yoğun çalışma yürüttüklerini bildirdi.Antalya Valisi: 2025 yılının toplam yağışı 38 günde yağdıAntalya Valisi Hulusi Şahin "Antalya 2025 yılında yağan toplam yağışın hemen hemen yüzde 90'ından fazlasını 38 günde aldı" dedi.
17:23 09.02.2026
Antalya'nın Kemer ilçesinde 20 günde metrekareye 567 kilogram yağış düştü. Antalya Valisi Hulusi Şahin "Antalya 2025 yılında yağan toplam yağışın hemen hemen yüzde 90'ından fazlasını 38 günde aldı" dedi.
Antalya geçen sene görmediği yağışı bu yıl görüyor. Kemer ilçesinde 21 Ocak'tan bu yana aralıklı etkili olan yağışlar nedeniyle yaklaşık 400 ev ve iş yerinde hasar tespit edildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin "Antalya 2025 yılında yağan toplam yağışın hemen hemen yüzde 90'ından fazlasını 38 günde aldı" dedi.

567 kilogram yağış düştü

İlçede 21 Ocak ile 9 Şubat arasında metrekareye 567 kilogram yağış düşmesi sonucu birçok ev ve iş yerine su bastı.
İhbar üzerine su tahliyesi yapılan ev ve iş yerlerinde ekiplerin zarar tespit çalışmaları devam ediyor.
Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, AA muhabirine, kentin ve Kemer ilçesinin son yıllarda görülmemiş bir yağış aldığını söyledi.
Yağışlardan kaynaklı ilçede bazı sıkıntıların yaşandığını belirten Solmaz, "Özellikle 21 Ocak-9 Şubat'ta ilçemize metrekareye 567 kilogram yağış düştü. Şu an 237 mesken ve 35 işletmenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı bulunuyor. Sahada muhtarların ve vatandaşların taleplerini de dikkate aldığımızda sağanaktan etkilenen şu ana kadar 300'e yakın meskenimiz ve 100'e yakın da işletmemizde hasar tespitlerini yapıyoruz." dedi.
Solmaz, sıkıntıların giderilmesi için tüm kurumların işbirliği içinde çalıştığını kaydetti.
İlçede 40 dekarlık sera alanının yağıştan zarar gördüğünü aktaran Solmaz, burada da zarar tespitinin yapıldığını ve mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için yoğun çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Antalya Valisi: 2025 yılının toplam yağışı 38 günde yağdı

Antalya Valisi Hulusi Şahin "Antalya 2025 yılında yağan toplam yağışın hemen hemen yüzde 90'ından fazlasını 38 günde aldı" dedi.
