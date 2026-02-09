Abdulkadir Selvi 2026 yılının ilk anketini paylaştı: 'Son 1 yıldır oranlar neredeyse değişmiyor'

"AK Parti yüzde 33.5’le birinci sırada. CHP yüzde 31.2’yle ikinci sırada yer alıyor. DEM Parti ise yüzde 9.7’yle üçünçü sıraya yerleşmiş durumda. MHP yüzde 8.2’yle dördüncü sırada yer alırken, onu yüzde 5’le İYİ Parti takip ediyor. Anahtar Parti yüzde 4.2’ye yükselirken, onu yüzde 2.6 oy oranı ile Yeniden Refah Partisi takip ediyor. Zafer Partisi yüzde 2.5 olurken, TİP yüzde 1.2 oy oranı ile son sırada yer alıyor."