Abdulkadir Selvi 2026 yılının ilk anketini paylaştı: 'Son 1 yıldır oranlar neredeyse değişmiyor'
Abdulkadir Selvi 2026 yılının ilk anketini paylaştı: 'Son 1 yıldır oranlar neredeyse değişmiyor'
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, GENAR'ın ocak ayı siyasi partilerle ilgili kamuoyu araştırma sonuçlarını köşesinde paylaştı. Selvi'nin paylaşımında AK Parti yüzde 33.5'le... 09.02.2026
Gazeteci Abdulkadir Selvi, GENAR şirketinin siyasi partilere dair anket sonuçlarını Hürriyet gazetesindeki köşesine taşıdı. Selvi'nin bugünkü yazısında şu ifadeler yer aldı:
Abdulkadir Selvi 2026 yılının ilk anketini paylaştı: 'Son 1 yıldır oranlar neredeyse değişmiyor'

07:46 09.02.2026
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Abone ol
Abdulkadir Selvi, GENAR’ın ocak ayı siyasi partilerle ilgili kamuoyu araştırma sonuçlarını köşesinde paylaştı. Selvi'nin paylaşımında AK Parti yüzde 33.5’le birinci sırada yer alırken CHP yüzde 31.2’yle ikinci sırada, DEM Parti ise yüzde 9.7’yle üçüncü sırada yer aldı.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, GENAR şirketinin siyasi partilere dair anket sonuçlarını Hürriyet gazetesindeki köşesine taşıdı. Selvi'nin bugünkü yazısında şu ifadeler yer aldı:
"AK Parti yüzde 33.5’le birinci sırada. CHP yüzde 31.2’yle ikinci sırada yer alıyor. DEM Parti ise yüzde 9.7’yle üçünçü sıraya yerleşmiş durumda. MHP yüzde 8.2’yle dördüncü sırada yer alırken, onu yüzde 5’le İYİ Parti takip ediyor. Anahtar Parti yüzde 4.2’ye yükselirken, onu yüzde 2.6 oy oranı ile Yeniden Refah Partisi takip ediyor. Zafer Partisi yüzde 2.5 olurken, TİP yüzde 1.2 oy oranı ile son sırada yer alıyor."
"Bu anket, 2026 yılının ilk anketi. Ama son 1 yıldır oranlar neredeyse değişmiyor. Çünkü dünya değişirken Türk siyaseti, durağan bir dönemden geçiyor."
"2026 yılında ekonomi yönetimine olan güven kısmi olarak gerilemiş durumda. Ekonomi yönetimine güvenmiyorum ve hiç güvenmiyorum diyenlerin oranı yüzde 67.6’ya çıkmış. 2025 yılının aralık ayında bu oran yüzde 64.8’di. Ekonomi yönetimine güveniyorum diyenlerin oranı ise Aralık 2025 seviyesi olan yüzde 18.5’ten Ocak 2026’da yüzde 17.6’ya gerilemiş durumda"
