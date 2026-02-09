https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/abd-temsilcisi-whitaker-zelenskiynin-zaman-cizelgesi-iddiasini-yalanladi-1103374011.html
ABD Temsilcisi Whitaker, Zelenskiy'nin ‘zaman çizelgesi’ iddiasını yalanladı
ABD Temsilcisi Whitaker, Zelenskiy'nin ‘zaman çizelgesi’ iddiasını yalanladı
Sputnik Türkiye
ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, pazartesi günü Zelenskiy'nin Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin beklenen zamanlamaya dair açıklamalarını... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T17:23+0300
2026-02-09T17:23+0300
2026-02-09T17:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
matthew whitaker
ukrayna
vladimir zelenskiy
yalanlama
abd
haberler
abd
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103373854_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7f5f8c42d29e8b9db10bf311586120a9.jpg
Whitaker, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:Zelenskiy, şubat ayının başlarında yaptığı açıklamada Washington'ın Ukrayna'daki çatışmanın bu yaz bitmesini istediğini söylemişti.‘Ulusal seçim ve referandum’ iddiasıÖte yandan Reuters, konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, bir barış anlaşmasının Ukrayna'nın ulusal seçimleriyle aynı döneme denk getirilecek bir referanduma sunulacağını bildirdi.Haber ajansının aktardığına göre bir kaynak, Amerikalıların 'acele ettiğini' söyledi. Aynı kaynak, oylamanın altı aydan daha kısa sürede organize edilebileceğini de ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/zaharova-rusya-2-dunya-savasi-tarihinin-carptirilmasiyla-mucadele-ediyor-1103372924.html
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103373854_74:0:985:683_1920x0_80_0_0_a33ecf485ab3a976a66b7f19a4534132.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
matthew whitaker, ukrayna, vladimir zelenskiy, yalanlama, abd, haberler, abd, nato
matthew whitaker, ukrayna, vladimir zelenskiy, yalanlama, abd, haberler, abd, nato
ABD Temsilcisi Whitaker, Zelenskiy'nin ‘zaman çizelgesi’ iddiasını yalanladı
ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, pazartesi günü Zelenskiy'nin Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin beklenen zamanlamaya dair açıklamalarını reddetti.
Whitaker, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:
Haziran’ın son tarih olarak Zelenskiy tarafından dile getirildiğini biliyorsunuz. Bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortaya konmuş bir tarih olduğu görüşünde değilim. Biz çatışmaların sona ermesini istiyoruz. Her iki tarafın bir araya gelerek bir barış anlaşması üzerinde uzlaşmasını istiyoruz. Bunun geç değil, bir an önce olmasını tercih ederiz.
Zelenskiy, şubat ayının başlarında yaptığı açıklamada Washington'ın Ukrayna'daki çatışmanın bu yaz bitmesini istediğini söylemişti.
‘Ulusal seçim ve referandum’ iddiası
Öte yandan Reuters, konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, bir barış anlaşmasının Ukrayna'nın ulusal seçimleriyle aynı döneme denk getirilecek bir referanduma sunulacağını bildirdi.
Haber ajansının aktardığına göre bir kaynak, Amerikalıların 'acele ettiğini' söyledi. Aynı kaynak, oylamanın altı aydan daha kısa sürede organize edilebileceğini de ekledi.