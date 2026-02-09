https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/abd-baskan-yardimcisi-jd-vance-erivanda-ermenistana-resmi-ziyaret-basladi-1103372759.html
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance Erivan’da: Ermenistan’a resmi ziyaret başladı
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, resmi temaslarda bulunmak üzere Ermenistan’ın başkenti Erivan’a vardı.Ziyaret, Ermenistan devlet haber ajansı Armenpress tarafından Pazartesi günü havalimanından canlı olarak duyuruldu. Ajans, Vance’in başkentte resmi yetkililer tarafından karşılandığını aktardı.Ziyaretin ayrıntılarına ilişkin resmi programın önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.ABD-Ermenistan i̇lişkileri gündemdeDiplomatik kaynaklara göre ziyaret kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri ile Ermenistan arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkilerinin ele alınması öngörülüyor.Görüşmelerde bölgesel istikrar, Kafkasya’daki gelişmeler ve ikili iş birliği konularının da gündeme gelmesi bekleniyor.Bölgesel Güvenlik ve Diplomasi MasadaUzmanlara göre Vance’in Erivan ziyareti, ABD’nin Güney Kafkasya politikasına verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ziyaretin, Ermenistan’ın Batı ile ilişkilerinde yeni bir döneme işaret edebileceği yorumları yapılıyor.Tarafların, bölgesel güvenlik ve barış süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
