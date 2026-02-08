https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/yuzyilin-konut-projesinde-kura-heyecani-7-ilde-25-bin-985-konut-1103346025.html
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı: 7 ilde 25 bin 985 konut için kura çekilecek
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 6 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025’te başlayan kura süreci, 7 Şubat Cumartesi günü (dün) Kırıkkale’de 1736, Yalova'da 1805 konutun kura çekimiyle devam etti.Bugüne kadar 50 ilde kuralar çekildi29 Aralık 2025- 8 Şubat 2026 tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale ’da kuralar çekildi. Böylece 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenmiş oldu.Bakan Kurum: Takvim tıkır tıkır işliyorSosyal medya hesabından 9-15 Şubat haftasının kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik; şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz! Yüzyılın Konut Projesi’nde takvim tıkır tıkır işliyor! 50 ilimizde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik. Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız. Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız! Ev Sahibi Türkiye” mesajını verdi.7 ilde 25 bin 985 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek9-15 Şubat haftası takvimine göre; 📅 9 Şubat Pazartesi▪️ Yozgat: 2.858 konut▪️ Kütahya: 3.592 konut📅 10 Şubat Salı▪️ Bilecik: 1.419 konut📅 11 Şubat Çarşamba▪️ Çankırı: 1.753 konut📅 12 Şubat Perşembe▪️ Bolu: 1.950 konut📅 13 Şubat Cuma▪️ Tekirdağ: 6.865 konut▪️ Balıkesir: 7.548 konut📊 9–15 Şubat 2026 haftası toplamı:▪️ 7 il▪️ 25.985 konut📈 15 Şubat itibarıyla:▪️ Kura çekilen il sayısı: 57▪️ Hak sahibi belirlenen toplam konut: 203.111
