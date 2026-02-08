https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/tavuk-ihracati-yarindan-itibaren-durdurulacak-1103351575.html
Tavuk ihracatı yarından itibaren durdurulacak
Tavuk fiyatlarının üretici ve satıcılar tarafından yaklaşık yüzde 15 artırılması sonrası Ticaret Bakanlığı tavuk ihracatının yarından itibaren durdurulması yönünde karar aldı.TRT Haber'de yer alan bilgilendirmeye göre bakanlık, kararın iç piyasada arzı artırmak ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla alındığını belirtti.Piyasadaki gelişmelerin yakından izleneceği ve gerektiğinde ilave tedbirlerin gündeme gelebileceği bildirildi.
