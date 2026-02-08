https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/tavuk-ihracati-yarindan-itibaren-durdurulacak-1103351575.html

Tavuk ihracatı yarından itibaren durdurulacak

Tavuk ihracatı yarından itibaren durdurulacak

Ticaret Bakanlığı, ürünlerdeki fiyat artışı nedeniyle tavuk ihracatını yarından itibaren durdurma kararı aldı. 08.02.2026, Sputnik Türkiye

Tavuk fiyatlarının üretici ve satıcılar tarafından yaklaşık yüzde 15 artırılması sonrası Ticaret Bakanlığı tavuk ihracatının yarından itibaren durdurulması yönünde karar aldı.TRT Haber'de yer alan bilgilendirmeye göre bakanlık, kararın iç piyasada arzı artırmak ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla alındığını belirtti.Piyasadaki gelişmelerin yakından izleneceği ve gerektiğinde ilave tedbirlerin gündeme gelebileceği bildirildi.

