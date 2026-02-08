Türkiye
İzmir'de su tahliye kavgası: Kargocu belediye işçisinin kulağını ısırdı; kulak, su birikintisinde bulundu
İzmir'de su tahliye kavgası: Kargocu belediye işçisinin kulağını ısırdı; kulak, su birikintisinde bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişinin kulağını ısırarak kopardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. 08.02.2026
Alsancak Mahallesi'nde 5 Şubat'ta etkili olan sağanak nedeniyle yolda biriken suyun tahliyesi için bölgeye İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) bağlı ekipler yönlendirildi.Kargocu ile belediye çalışanı arasında kavgaBurada İZSU adına tahliye çalışması yapan şirketin çalışanlarından N.G. ile bir kargo firmasında görevli E.P. arasında, kargo aracının yoldan kaldırılması nedeniyle tartışma çıktı.Isırarak kulağını kopardıKavgaya dönüşen olayda E.P, N.G.'nin kulağını ısırarak bir kısmını kopardı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kopan parçayı su birikintisinde buldu.Hastaneye kaldırılan N.G.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Kulak koparan kişi tutuklandıPolis ekiplerince gözaltına alınan E.P. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İzmir'de su tahliye kavgası: Kargocu belediye işçisinin kulağını ısırdı; kulak, su birikintisinde bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişinin kulağını ısırarak kopardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alsancak Mahallesi'nde 5 Şubat'ta etkili olan sağanak nedeniyle yolda biriken suyun tahliyesi için bölgeye İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) bağlı ekipler yönlendirildi.

Kargocu ile belediye çalışanı arasında kavga

Burada İZSU adına tahliye çalışması yapan şirketin çalışanlarından N.G. ile bir kargo firmasında görevli E.P. arasında, kargo aracının yoldan kaldırılması nedeniyle tartışma çıktı.

Isırarak kulağını kopardı

Kavgaya dönüşen olayda E.P, N.G.'nin kulağını ısırarak bir kısmını kopardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kopan parçayı su birikintisinde buldu.
Hastaneye kaldırılan N.G.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kulak koparan kişi tutuklandı

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.P. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
