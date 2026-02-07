Türkiye
Netanyahu, Trump ile İran'ı görüşmek için bu hafta ABD'ye gidecek
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile İran konusunu ele almak üzere ABD'ye gideceği bildirildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 11 Şubat Çarşamba günü Trump ile Washington'da bir araya geleceği belirtildi.Netanyahu'nun ABD'yi ziyaret ederek Trump ile görüşeceği belirtilen açıklamada, ikilinin İran ile ABD arasında yürütülen müzakereleri ele alacağı aktarıldı.Açıklamada, Netanyahu'nun müzakerelerin 'İran'ın balistik füzelerinin sınırlandırılmasını ve İran eksenine desteğinin sona erdirilmesini de içermesi gerektiğine inandığı' ifade edildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile İran konusunu ele almak üzere ABD'ye gideceği bildirildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 11 Şubat Çarşamba günü Trump ile Washington'da bir araya geleceği belirtildi.
Netanyahu'nun ABD'yi ziyaret ederek Trump ile görüşeceği belirtilen açıklamada, ikilinin İran ile ABD arasında yürütülen müzakereleri ele alacağı aktarıldı.
Açıklamada, Netanyahu'nun müzakerelerin 'İran'ın balistik füzelerinin sınırlandırılmasını ve İran eksenine desteğinin sona erdirilmesini de içermesi gerektiğine inandığı' ifade edildi.
