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Sosyal medya kullanıcıları bu sorunun yanıtını arıyor: Sıcak su torbasında son kullanma tarihi var mı?
Sosyal medya kullanıcıları bu sorunun yanıtını arıyor: Sıcak su torbasında son kullanma tarihi var mı?
Sputnik Türkiye
Sıcak su torbasının zararları son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarının gündeminde. Uzmanlar, üretim tarihinden itibaren iki ila üç sene boyunca kullanılmış... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T14:16+0300
2024-10-25T14:16+0300
yaşam
sıcak su
sıcak su torbası
termofor
sıcak su torbası kullanım süresi
sıcak su torbası son kullanma tarihi
sıcak su torbası zararlı mı
sıcak su torbası kullanımı
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Son zamanlarda sosyal medya üzerinden yayılan haberlerde sıcak su torbalarının aslında son kullanma tarihinin olduğu söyleniyor. Soğuk kış günlerinde sıklıkla kullanılan sıcak su torbası kullanım süresine dikkat etmeyen birçok kullanıcı var.Kış aylarında 'sıcak su torbasından dolayı cildinde yanıklar oluşan insanlarda' artış görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, sıcak su torbasının son kullanma tarihi olduğunu söylüyor.Yakın zamanda İngiltere'de bir kadının regl ağrısını hafifletmek için kullandığı sıcak su torbasının kucağında açılarak bacaklarının, karnının ve ellerinin yandığı duyurulmuş ve kadının kullandığı sıcak su torbasının son kullanma tarihinin 2022'de sona erdiğini öğrenilmişti.Özellikle gıda ürünlerinde dikkat edilen son kullanma tarihi ibaresinin diğer gündelik kullanılan ürünlerdeki varlığı genelde göz ardı ediliyor. Kendinizi ısıtmanın en uygun maliyetli yollarından biri olan sıcak su torbası kullanımında dikkat edilmesi gereken birkaç madde var. Sıcak su torbaları:Sıcak su torbası zararlı mı?Sıcak su torbalarının üzerine koruyucu bir kılıf geçirilerek kullanılması gerekir. Direkt cilde temas etmesi halinde ciltte tahriş veya yanık oluşturabilir. Sıcak su torbaları vücuda yaklaştırılmadan önce sızıntı yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir. Son kullanma tarihi geçmiş sıcak su torbaları kullanım sırasında içerisindeki suyu sızdırarak vücutta yanıklara neden olabilir.Sıcak su torbası ne işe yarar?Sıcak su torbası, diğer adıyla termofor, içerisine konulan sıcak suyu uzun bir süre sıcaklığını kaybetmeden muhafaza edebilen bir üründür.Sıcak su torbası nasıl kullanılır?Sıcak su torbasının içerisine, üçte iki oranında sıcak su doldurulur, ağzındaki tıpa sıkıca kapandıktan sonra ters çevrilip sızıntı olup olmadığı kontrol edilir. İçerisine konulan suyun kaynar olmamasına dikkat edilmelidir.Sıcak su torbası son kullanma tarihi nerede yazar?Sıcak su torbalarının genelinin üzerinde çiçek şekline benzeyen bir simgenin içerisinde bir sayı yazar, bu sayı şişenin yapıldığı tarihi gösterir. O tarih baz alınarak sıcak su torbası en az iki senelik bir kullanımdan sonra değiştirilmelidir.Alternatif olarak kullanılan elektrikli ürünlere dikkatSıcak kalmanın diğer uygun maliyetli yolları ise elektrikli battaniyeler veya ısıtma yastıkları olabilir. Ancak bunlarda birçok risk barındırıyor ve kullanırken dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, elektrikli battaniye gibi ısıtma ürünleri kullanılırken, içerisinde bulunan hiç bir telin veya kablonun yerinden oynamadığına düz zemine konulduğunda katlanmamış olmasına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230306/sicak-su-torbasi-hastanelik-etti-1067866222.html
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sıcak su torbası zararlı mı, sıcak su torbası, sıcak su torbası ne işe yarar, sıcak su torbası nasıl kullanılır, sıcak su torbası diğer adı, sıcak su torbası son kullanma tarihi, sıcak su torbası son kullanma tarihi nerede yazar, sıcak su torbası kullanım süresi
sıcak su torbası zararlı mı, sıcak su torbası, sıcak su torbası ne işe yarar, sıcak su torbası nasıl kullanılır, sıcak su torbası diğer adı, sıcak su torbası son kullanma tarihi, sıcak su torbası son kullanma tarihi nerede yazar, sıcak su torbası kullanım süresi

Sosyal medya kullanıcıları bu sorunun yanıtını arıyor: Sıcak su torbasında son kullanma tarihi var mı?

14:16 25.10.2024
© AAkarın ağrısı
karın ağrısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© AA
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Sıcak su torbasının zararları son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarının gündeminde. Uzmanlar, üretim tarihinden itibaren iki ila üç sene boyunca kullanılmış olan sıcak su torbasının atılması gerektiği konusunda halkı uyarıyor. Peki bu sıcak su torbasının son kullanma tarihi nerede yazar?
Son zamanlarda sosyal medya üzerinden yayılan haberlerde sıcak su torbalarının aslında son kullanma tarihinin olduğu söyleniyor. Soğuk kış günlerinde sıklıkla kullanılan sıcak su torbası kullanım süresine dikkat etmeyen birçok kullanıcı var.
Kış aylarında 'sıcak su torbasından dolayı cildinde yanıklar oluşan insanlarda' artış görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, sıcak su torbasının son kullanma tarihi olduğunu söylüyor.
Yakın zamanda İngiltere'de bir kadının regl ağrısını hafifletmek için kullandığı sıcak su torbasının kucağında açılarak bacaklarının, karnının ve ellerinin yandığı duyurulmuş ve kadının kullandığı sıcak su torbasının son kullanma tarihinin 2022'de sona erdiğini öğrenilmişti.
Özellikle gıda ürünlerinde dikkat edilen son kullanma tarihi ibaresinin diğer gündelik kullanılan ürünlerdeki varlığı genelde göz ardı ediliyor. Kendinizi ısıtmanın en uygun maliyetli yollarından biri olan sıcak su torbası kullanımında dikkat edilmesi gereken birkaç madde var. Sıcak su torbaları:
Üzerindeki ibaresine göre her iki ila üç yıl içerisinde değiştirilmeli,
İçerisine kaynar su konulmamalı,
Kauçuk malzemenin bozulmaya başladığı fark edilirse atılmalı,
Alınmadan önce üzerinde üretimden kaynaklı bir bozukluk veya delik olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Sıcak su torbası zararlı mı?

Sıcak su torbalarının üzerine koruyucu bir kılıf geçirilerek kullanılması gerekir. Direkt cilde temas etmesi halinde ciltte tahriş veya yanık oluşturabilir. Sıcak su torbaları vücuda yaklaştırılmadan önce sızıntı yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir. Son kullanma tarihi geçmiş sıcak su torbaları kullanım sırasında içerisindeki suyu sızdırarak vücutta yanıklara neden olabilir.

Sıcak su torbası ne işe yarar?

Sıcak su torbası, diğer adıyla termofor, içerisine konulan sıcak suyu uzun bir süre sıcaklığını kaybetmeden muhafaza edebilen bir üründür.

Sıcak su torbası nasıl kullanılır?

Sıcak su torbasının içerisine, üçte iki oranında sıcak su doldurulur, ağzındaki tıpa sıkıca kapandıktan sonra ters çevrilip sızıntı olup olmadığı kontrol edilir. İçerisine konulan suyun kaynar olmamasına dikkat edilmelidir.

Sıcak su torbası son kullanma tarihi nerede yazar?

Sıcak su torbalarının genelinin üzerinde çiçek şekline benzeyen bir simgenin içerisinde bir sayı yazar, bu sayı şişenin yapıldığı tarihi gösterir. O tarih baz alınarak sıcak su torbası en az iki senelik bir kullanımdan sonra değiştirilmelidir.

Alternatif olarak kullanılan elektrikli ürünlere dikkat

Sıcak kalmanın diğer uygun maliyetli yolları ise elektrikli battaniyeler veya ısıtma yastıkları olabilir. Ancak bunlarda birçok risk barındırıyor ve kullanırken dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, elektrikli battaniye gibi ısıtma ürünleri kullanılırken, içerisinde bulunan hiç bir telin veya kablonun yerinden oynamadığına düz zemine konulduğunda katlanmamış olmasına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.
Sıcak su torbası hastanelik etti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
YAŞAM
Sıcak su torbası hastanelik etti
6 Mart 2023, 13:05
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