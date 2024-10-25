https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/sosyal-medya-kullanicilari-bu-sorunun-yanitini-ariyor-sicak-su-torbasinda-son-kullanma-tarihi-var-1089673888.html

Sosyal medya kullanıcıları bu sorunun yanıtını arıyor: Sıcak su torbasında son kullanma tarihi var mı?

Sosyal medya kullanıcıları bu sorunun yanıtını arıyor: Sıcak su torbasında son kullanma tarihi var mı?

Sputnik Türkiye

Sıcak su torbasının zararları son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarının gündeminde. Uzmanlar, üretim tarihinden itibaren iki ila üç sene boyunca kullanılmış... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T14:16+0300

2024-10-25T14:16+0300

2024-10-25T14:16+0300

yaşam

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Son zamanlarda sosyal medya üzerinden yayılan haberlerde sıcak su torbalarının aslında son kullanma tarihinin olduğu söyleniyor. Soğuk kış günlerinde sıklıkla kullanılan sıcak su torbası kullanım süresine dikkat etmeyen birçok kullanıcı var.Kış aylarında 'sıcak su torbasından dolayı cildinde yanıklar oluşan insanlarda' artış görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, sıcak su torbasının son kullanma tarihi olduğunu söylüyor.Yakın zamanda İngiltere'de bir kadının regl ağrısını hafifletmek için kullandığı sıcak su torbasının kucağında açılarak bacaklarının, karnının ve ellerinin yandığı duyurulmuş ve kadının kullandığı sıcak su torbasının son kullanma tarihinin 2022'de sona erdiğini öğrenilmişti.Özellikle gıda ürünlerinde dikkat edilen son kullanma tarihi ibaresinin diğer gündelik kullanılan ürünlerdeki varlığı genelde göz ardı ediliyor. Kendinizi ısıtmanın en uygun maliyetli yollarından biri olan sıcak su torbası kullanımında dikkat edilmesi gereken birkaç madde var. Sıcak su torbaları:Sıcak su torbası zararlı mı?Sıcak su torbalarının üzerine koruyucu bir kılıf geçirilerek kullanılması gerekir. Direkt cilde temas etmesi halinde ciltte tahriş veya yanık oluşturabilir. Sıcak su torbaları vücuda yaklaştırılmadan önce sızıntı yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir. Son kullanma tarihi geçmiş sıcak su torbaları kullanım sırasında içerisindeki suyu sızdırarak vücutta yanıklara neden olabilir.Sıcak su torbası ne işe yarar?Sıcak su torbası, diğer adıyla termofor, içerisine konulan sıcak suyu uzun bir süre sıcaklığını kaybetmeden muhafaza edebilen bir üründür.Sıcak su torbası nasıl kullanılır?Sıcak su torbasının içerisine, üçte iki oranında sıcak su doldurulur, ağzındaki tıpa sıkıca kapandıktan sonra ters çevrilip sızıntı olup olmadığı kontrol edilir. İçerisine konulan suyun kaynar olmamasına dikkat edilmelidir.Sıcak su torbası son kullanma tarihi nerede yazar?Sıcak su torbalarının genelinin üzerinde çiçek şekline benzeyen bir simgenin içerisinde bir sayı yazar, bu sayı şişenin yapıldığı tarihi gösterir. O tarih baz alınarak sıcak su torbası en az iki senelik bir kullanımdan sonra değiştirilmelidir.Alternatif olarak kullanılan elektrikli ürünlere dikkatSıcak kalmanın diğer uygun maliyetli yolları ise elektrikli battaniyeler veya ısıtma yastıkları olabilir. Ancak bunlarda birçok risk barındırıyor ve kullanırken dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, elektrikli battaniye gibi ısıtma ürünleri kullanılırken, içerisinde bulunan hiç bir telin veya kablonun yerinden oynamadığına düz zemine konulduğunda katlanmamış olmasına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230306/sicak-su-torbasi-hastanelik-etti-1067866222.html

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