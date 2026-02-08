https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/rusyanin-belcika-buyukelcisi-avrupa-halklari-rusya-ile-catismaya-hazirlaniyor-1103339110.html

Rusya’nın Belçika Büyükelçisi: Avrupa halkları Rusya ile çatışmaya hazırlanıyor

Rusya’nın Belçika Büyükelçisi: Avrupa halkları Rusya ile çatışmaya hazırlanıyor

08.02.2026

Rusya’nın Belçika Büyükelçisi Denis Gonçar, Sputnik’e verdiği demeçte Avrupa’da hızla artan militarizasyon sürecinin ve ekonomilerin savaş koşullarına göre şekillendirilmesinin, kamuoyunu Rusya ile olası bir silahlı çatışmaya hazırlamayı amaçladığını belirtti. Gonçar, bu yaklaşımın tehlikeli olduğunu ve öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.Avrupa Komisyonu, 19 Mart’ta “Avrupa’nın Yeniden Silahlandırılması” başlıklı yeni bir savunma stratejisi sunmuştu. Ancak bazı AB üyesi ülkelerin tepkileri üzerine belgenin adı daha az agresif bir ifadeyle “Hazırlık-2030” olarak değiştirilmişti. Strateji, dört yıl içinde yaklaşık 800 milyar euroluk bir kaynak seferberliğini öngörüyor.Son yıllarda Rusya, NATO’nun batı sınırları yakınındaki faaliyetlerinde benzeri görülmemiş bir artış olduğunu kaydediyor. İttifak bu adımları “saldırıları caydırma” politikası olarak değerlendiriyor.Moskova, Avrupa’daki NATO varlığının artırılmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile diyaloğa açık olduklarını, ancak bu diyaloğun ancak eşitlik temelinde ve Batı’nın kıtadaki askerileşme politikasından vazgeçmesi durumunda mümkün olabileceğini belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de çeşitli açıklamalarında Rusya’nın kimseye saldırma niyetinde olmadığını, Batılı siyasetçilerin kendi iç sorunlarından dikkatleri başka yöne çekmek için halklarını sürekli ‘hayali bir tehdit’ algısıyla korkuttuklarını vurgulamıştı.

