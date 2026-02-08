https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/rus-uzman-ukrayna-baris-gorusmelerini-sabote-etmeye-calisiyor-1103351408.html

Rus uzman: Ukrayna, barış görüşmelerini sabote etmeye çalışıyor

Rus uzman: Ukrayna, barış görüşmelerini sabote etmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rus askeri uzman Litovkin, Ukrayna'nın çok yüksek bedel ödenerek yapılan barış görüşmelerini sabote etmeye çalıştığını ve barış istemediğini belirtti.

Rus askeri uzman, emekli Albay Viktor Litovkin, Korgeneral Vladimir Alekseyev'e yönelik suikast girişimini ve faillerin Ukrayna ile olan bağlarını Sputnik’e değerlendirdi."Ukrayna'nın Rusya’da yaptıkları, Bandera ideolojisi ve uygulamasıdır. Politikalarına ve inançlarına katılmayan herkese böyle davranıyorlar. 1945'ten 1956'ya kadar olan tarihi hatırlarsak, Bandera yanlıları Batı Ukrayna'da ve ötesinde askerleri, öğretmenleri, doktorları, sanatçıları, gazetecileri ve yazarları öldürdü. Bugün de aynı şey oluyor. Ukrayna'da öldürdükleri sayısız insanı sayabiliriz, şimdi ise bizim insanlarımızı öldürüyorlar" diye konuşan Litovkin, sözlerini şöyle sürdürdü:Litovkin, "Bu nedenle, Bandera yanlılarının psikolojisini anlamak ve halkımızı korumak için önlemler almak şart. Ülkeye sığınmacı veya işçi kılığında gelenler arasında teröristleri tespit etmeliyiz, zira onlar gençlerimizi sadece şahsen değil, çevrimiçi olarak da saflarına katıyor. Bu ideoloji ve uygulamayla acımasızca mücadele edilmeli, savunucuları böcek gibi yok edilmelidir" vurgusunu yaptı."Ukrayna, çok yüksek bedel ödenerek yapılan barış görüşmelerini sabote etmeye çalışıyor, barış istemiyor. Barış olursa, Batı silahlarını ve şu anda zimmete geçirilen paraları artık alamayacak ve uluslararası kamuoyunun ilgi odağından uzaklaşacaklar. Rejimlerinin barış zamanında yıkılacağını anlıyorlar, bu nedenle savaşsız bir varoluşu hayal edemiyorlar" diye devam eden Litovkin, eylemde Batılı istihbarat servislerinin parmağının olabileceğini ifade etti:Bu olayın müzakereler üzerindeki etkisini de değerlendiren Litovkin, Rusya'nın tutumunun son derece sağlam ve net olduğunun altını çizdi:"Zelenskiy'nin suikast girişiminden önceki akşam yaptığı konuşmada, SBU'nun bazı ‘iyi sonuçlar’ ve yeni operasyonlar hakkındaki raporundan bahsetmesi, bu tür saldırıların en üst düzeyde tartışıldığını açıkça gösteriyor. Bu operasyon önceden planlanmış ve hazırlanmıştı, fail daha Aralık ayında Moskova'ya gelmişti; bu tür şeylerin kararı bir gecede alınamaz. Bu tür eylemlerin devam edeceğini anlıyoruz, bu nedenle kararlı bir şekilde karşılık vermeliyiz" diye devam eden Litovkin, şunları söyledi:

