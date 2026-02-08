Türkiye
'Putin ve Lukaşenko telefonda acil uluslararası konuları ele aldı'
'Putin ve Lukaşenko telefonda acil uluslararası konuları ele aldı'
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde acil uluslararası konuları ele aldı. 08.02.2026, Sputnik Türkiye
aleksandr lukaşenko
vladimir putin
rusya
belarus
21:28 08.02.2026
© Sputnik / Павел БедняковPutin ve Lukaşenko Minsk'te bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde acil uluslararası konuları ele aldı.
Kremlin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bir dizi acil uluslararası konuya değinildi.
