'Putin ve Lukaşenko telefonda acil uluslararası konuları ele aldı'
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde acil uluslararası konuları ele aldı. 08.02.2026
Kremlin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bir dizi acil uluslararası konuya değinildi.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde acil uluslararası konuları ele aldı.
