Peskov: Putin, Korgeneral Alekseyev'e yönelik saldırı hakkında raporlar alıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli Korgeneral Vladimir Alekseyev'e düzenlenen suikast girişiminin soruşturmasıyla ilgili raporlar aldığını söyledi.



🗣Peskov'un basın toplantısındaki diğer açıklamaları:



🔴Savaş koşullarında askeri yetkililer tehdit altında ve güvenlikleri istihbarat teşkilatları için öncelikli



🔴Korgeneral Alekseyev'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyoruz



🔴Ukrayna'da çözüm için Abu Dabi'de yapılan görüşmelerle ilgili çalışmalar devam edecek



🔴Rusya ve ABD, Yeni START müzakerelerine mümkün olan en kısa sürede başlamak gerektiğini kabul ediyor



🔴Moskova, Umman'da başlayan İran çevresindeki durumla ilgili görüşmeleri memnuniyetle karşılıyor



🔴Umman'daki görüşmelerin etkili olmasını ve gerilimi azaltmasını umuyoruz