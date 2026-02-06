Türkiye
Peskov: Putin, Korgeneral Alekseyev'e yönelik saldırı hakkında raporlar alıyor
Peskov: Putin, Korgeneral Alekseyev'e yönelik saldırı hakkında raporlar alıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'da üst düzey askeri yetkiliye yönelik suikast girişimi, Abu Dabi'deki Ukrayna görüşmeleri ve Umman'daki İran görüşmeleri... 06.02.2026, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli Korgeneral Vladimir Alekseyev'e düzenlenen suikast girişiminin soruşturmasıyla ilgili raporlar aldığını söyledi.🗣Peskov'un basın toplantısındaki diğer açıklamaları:🔴Savaş koşullarında askeri yetkililer tehdit altında ve güvenlikleri istihbarat teşkilatları için öncelikli🔴Korgeneral Alekseyev'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyoruz🔴Ukrayna'da çözüm için Abu Dabi'de yapılan görüşmelerle ilgili çalışmalar devam edecek🔴Rusya ve ABD, Yeni START müzakerelerine mümkün olan en kısa sürede başlamak gerektiğini kabul ediyor🔴Moskova, Umman'da başlayan İran çevresindeki durumla ilgili görüşmeleri memnuniyetle karşılıyor🔴Umman'daki görüşmelerin etkili olmasını ve gerilimi azaltmasını umuyoruz
Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'da üst düzey askeri yetkiliye yönelik suikast girişimi, Abu Dabi'deki Ukrayna görüşmeleri ve Umman'daki İran görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli Korgeneral Vladimir Alekseyev'e düzenlenen suikast girişiminin soruşturmasıyla ilgili raporlar aldığını söyledi.

🗣Peskov'un basın toplantısındaki diğer açıklamaları:

🔴Savaş koşullarında askeri yetkililer tehdit altında ve güvenlikleri istihbarat teşkilatları için öncelikli

🔴Korgeneral Alekseyev'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyoruz

🔴Ukrayna'da çözüm için Abu Dabi'de yapılan görüşmelerle ilgili çalışmalar devam edecek

🔴Rusya ve ABD, Yeni START müzakerelerine mümkün olan en kısa sürede başlamak gerektiğini kabul ediyor

🔴Moskova, Umman'da başlayan İran çevresindeki durumla ilgili görüşmeleri memnuniyetle karşılıyor

🔴Umman'daki görüşmelerin etkili olmasını ve gerilimi azaltmasını umuyoruz
DÜNYA
Rus Korgeneral Alekseyev Moskova'da saldırıya uğradı
10:54
