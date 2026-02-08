Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/mihalgazi-belediye-baskani-akgune-yonelik-ifadelere-sorusturma-adalet-bakani-tunc-duyurdu-1103341786.html
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e yönelik ifadelere soruşturma: Adalet Bakanı Tunç duyurdu
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e yönelik ifadelere soruşturma: Adalet Bakanı Tunç duyurdu
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhine sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı iddia edilen 1 şüpheli... 08.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-08T11:27+0300
2026-02-08T11:27+0300
türki̇ye
eskişehir
belediye başkanlığı
belediye
mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş
zeynep güneş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103341631_0:303:783:743_1920x0_80_0_0_09f4aafc436532f6e52ee430ef58a34a.jpg
Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.Mihalgazi Belediye Başkanı hakkında paylaşımEskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.Bakan Tunç: Asla kabul edilemezAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/sosyal-medyadan-beni-yakalayamazsiniz-diyerek-bekci-ve-polislere-hakaret-eden-kadin-cezaevine-1103040756.html
türki̇ye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103341631_0:230:783:817_1920x0_80_0_0_b60d06bb987e0a49f6cf35d055987c2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eskişehir, belediye başkanlığı, belediye, mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş, zeynep güneş
eskişehir, belediye başkanlığı, belediye, mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş, zeynep güneş

Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e yönelik ifadelere soruşturma: Adalet Bakanı Tunç duyurdu

11:27 08.02.2026
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2026
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhine sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili resen soruşturma başlatıldı
Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mihalgazi Belediye Başkanı hakkında paylaşım

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.

Bakan Tunç: Asla kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün’e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi gereğince 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle sürdürülmektedir. Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan; onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır."
Sosyal medyadan 'Beni yakalayamazsınız' diyerek bekçi ve polislere hakaret eden kadın cezaevine gönderildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
TÜRKİYE
Sosyal medyadan 'Beni yakalayamazsınız' diyerek bekçi ve polislere hakaret eden kadın cezaevine gönderildi
26 Ocak, 15:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала