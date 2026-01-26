Türkiye
Sosyal medyadan 'Beni yakalayamazsınız' diyerek bekçi ve polislere hakaret eden kadın cezaevine gönderildi
Sosyal medyadan 'Beni yakalayamazsınız' diyerek bekçi ve polislere hakaret eden kadın cezaevine gönderildi
Sosyal medyada polis ve bekçilere küfür ve hakaret eden 24 yaşındaki İ.K, Samsun'da yakalandı ve adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. 26.01.2026
Sosyal medyada polis ve bekçilere küfür ve hakaret eden 24 yaşındaki İ.K, Samsun'da gözaltına alındı.Polis ve bekçilere 'beni yakalayamazsınız' dediSosyal medya hesabı üzerinden polis ve bekçilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan kadının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.19 suç kaydı bulunuyorAtakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 19 suç kaydı bulunan İ.K'nin adresini tespit etti.Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı. Şüphelinin, gözaltı işlemi sırasında da polise hakarette bulunduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, "görevli memura hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.Çıkarıldığı hakimlikçe "hakaret" suçundan adli kontrol hükümleri uygulanan zanlı, "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildi.
15:22 26.01.2026 (güncellendi: 15:23 26.01.2026)
© AA / Veysel Altun
© AA / Veysel Altun
Sosyal medyada polis ve bekçilere küfür ve hakaret eden 24 yaşındaki İ.K, Samsun'da yakalandı ve adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Sosyal medyada polis ve bekçilere küfür ve hakaret eden 24 yaşındaki İ.K, Samsun'da gözaltına alındı.

Polis ve bekçilere 'beni yakalayamazsınız' dedi

Sosyal medya hesabı üzerinden polis ve bekçilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan kadının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

19 suç kaydı bulunuyor

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 19 suç kaydı bulunan İ.K'nin adresini tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı. Şüphelinin, gözaltı işlemi sırasında da polise hakarette bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, "görevli memura hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı hakimlikçe "hakaret" suçundan adli kontrol hükümleri uygulanan zanlı, "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildi.
