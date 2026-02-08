https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/meteorolojiden-kar-ve-saganak-alarmi-2-ile-sel-uyarisi-yapildi-yeni-haftada-hava-nasil-olacak-1103339426.html

Meteoroloji'den kar ve sağanak alarmı: 2 ile sel uyarısı yapıldı, yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kar ve sağanak alarmı: 2 ile sel uyarısı yapıldı, yeni haftada hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteorolojik tahminlere göre yeni hafta boyunca tüm Türkiye'de yağış var. Bugün öğleden önce Doğu Karadeniz, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya... 08.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-08T09:27+0300

2026-02-08T09:27+0300

2026-02-08T10:32+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

doğu karadeniz

kocaeli

sakarya

ankara hava durumu

hava durumu

hava durumu

bugün hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103339269_0:279:3071:2006_1920x0_80_0_0_dac7b2dc5ceb9cdaee665f4b3a4d78bd.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün ülkenin büyük bölümünde, yeni haftada ise tamamında yağış var.Pazar günü hava nasıl? İstanbul hava durumuBugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. MGM yağışların öğleden önce Doğu Karadeniz'de; öğleden sonra ise Marmara'da kuvvetli olacağı uyarısı yaptı.2 ile sel uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü sayfasından Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı:Doğuda hava nasıl?Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde ise kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Çığ tehlikesiBir başka uyarı da Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için yapıldı.Bölgede yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar olması nedeniyle çığ tehlikesinin bulunduğu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.Barajlar için müjde: Hafta boyu yağış varMeteorolojik tahminlere göre yeni hafta boyunca tüm ülkede yağış var. Bugün öğleden önce Doğu Karadeniz, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova'da kuvvetli sağanak; Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.Çanakkale hava durumuÇanakkale'de bugün hava 10 derece ve yağmurlu. Kentte hafta boyunca da sağanak geçişleri bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-ve-kar-yagisi-uyarisi-12-il-icin-sari-kod-verildi-1103331497.html

türki̇ye

doğu karadeniz

kocaeli

sakarya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çanakkale hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, hava durumu meteoroloji, bugün hava durumu, bugün hava durumu