Meteoroloji'den kar ve sağanak alarmı: 2 ile sel uyarısı yapıldı, yeni haftada hava nasıl olacak?

09:27 08.02.2026 (güncellendi: 10:32 08.02.2026)
Meteorolojik tahminlere göre yeni hafta boyunca tüm Türkiye'de yağış var. Bugün öğleden önce Doğu Karadeniz, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova'da kuvvetli sağanak; Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün ülkenin büyük bölümünde, yeni haftada ise tamamında yağış var.
Pazar günü hava nasıl? İstanbul hava durumu
Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. MGM yağışların öğleden önce Doğu Karadeniz'de; öğleden sonra ise Marmara'da kuvvetli olacağı uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sayfasından Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı:
08.02.2026 Pazar günü, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde ise kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bir başka uyarı da Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için yapıldı.
Bölgede yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar olması nedeniyle çığ tehlikesinin bulunduğu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Barajlar için müjde: Hafta boyu yağış var
Meteorolojik tahminlere göre yeni hafta boyunca tüm ülkede yağış var. Bugün öğleden önce Doğu Karadeniz, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova'da kuvvetli sağanak; Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Çanakkale'de bugün hava 10 derece ve yağmurlu. Kentte hafta boyunca da sağanak geçişleri bekleniyor.