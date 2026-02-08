Türkiye
Meteoroloji'den kar ve sağanak alarmı: 2 ile sel uyarısı yapıldı, yeni haftada hava nasıl olacak?
Meteorolojik tahminlere göre yeni hafta boyunca tüm Türkiye'de yağış var. Bugün öğleden önce Doğu Karadeniz, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya... 08.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-08T09:27+0300
2026-02-08T10:32+0300
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün ülkenin büyük bölümünde, yeni haftada ise tamamında yağış var.Pazar günü hava nasıl? İstanbul hava durumuBugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. MGM yağışların öğleden önce Doğu Karadeniz'de; öğleden sonra ise Marmara'da kuvvetli olacağı uyarısı yaptı.2 ile sel uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü sayfasından Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı:Doğuda hava nasıl?Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde ise kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Çığ tehlikesiBir başka uyarı da Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için yapıldı.Bölgede yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar olması nedeniyle çığ tehlikesinin bulunduğu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.Barajlar için müjde: Hafta boyu yağış varMeteorolojik tahminlere göre yeni hafta boyunca tüm ülkede yağış var. Bugün öğleden önce Doğu Karadeniz, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova'da kuvvetli sağanak; Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.Çanakkale hava durumuÇanakkale'de bugün hava 10 derece ve yağmurlu. Kentte hafta boyunca da sağanak geçişleri bekleniyor.
Meteoroloji'den kar ve sağanak alarmı: 2 ile sel uyarısı yapıldı, yeni haftada hava nasıl olacak?

09:27 08.02.2026 (güncellendi: 10:32 08.02.2026)
© Ağıt Erdi Ulukayaİstanbul'da yağmur
İstanbul'da yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2026
© Ağıt Erdi Ulukaya
Abone ol
Meteorolojik tahminlere göre yeni hafta boyunca tüm Türkiye'de yağış var. Bugün öğleden önce Doğu Karadeniz, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova'da kuvvetli sağanak; Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün ülkenin büyük bölümünde, yeni haftada ise tamamında yağış var.

Pazar günü hava nasıl? İstanbul hava durumu

Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. MGM yağışların öğleden önce Doğu Karadeniz'de; öğleden sonra ise Marmara'da kuvvetli olacağı uyarısı yaptı.

2 ile sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sayfasından Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı:
08.02.2026 Pazar günü, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğuda hava nasıl?

Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde ise kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Çığ tehlikesi

Bir başka uyarı da Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için yapıldı.
Bölgede yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar olması nedeniyle çığ tehlikesinin bulunduğu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Barajlar için müjde: Hafta boyu yağış var

Meteorolojik tahminlere göre yeni hafta boyunca tüm ülkede yağış var. Bugün öğleden önce Doğu Karadeniz, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova'da kuvvetli sağanak; Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Çanakkale hava durumu

Çanakkale'de bugün hava 10 derece ve yağmurlu. Kentte hafta boyunca da sağanak geçişleri bekleniyor.
