Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı: 12 il için sarı kod verildi

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi. Hafta sonu yurdun batısında yağmur, doğusunda kar etkili olacak. İstanbul için saat verilerek... 07.02.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları hariç olmak üzere birçok bölgede yağmur ve sağanak beklenirken, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.12 il için sarı kodlu uyarıMeteoroloji, Antalya, Bingöl, Bitlis, Bursa, Hakkari, Hatay, Mersin, Muş, Tunceli, Van, Şırnak ve Yalova için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde yağışların yerel olarak kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor.İstanbul için saatli kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji, İstanbul’da aralıklı sağanak yağışların etkili olacağını duyurarak, özellikle belirli saatlerde yağışın kuvvetini artırabileceği uyarısında bulundu. Kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyorRüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.Çığ, buzlanma ve don tehlikesiSabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAÇok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 17°CÇok bulutlu doğusu aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 14°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyorEGEÇok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 18°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıİZMİR °C, 20°CÇok bulutluMUĞLA °C, 16°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıAKDENİZÇok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı ile Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıİÇ ANADOLUÇok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıARTVİN °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSAMSUN °C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıTRABZON °C, 19°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu doğusu ile yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıKARS °C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğitahmin ediliyor. Yağışlerın yerel kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

