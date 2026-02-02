https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/mhp-lideri-bahceli-chp-genel-baskani-ozelle-telefonda-gorustu-1103213789.html
MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel'le telefonda görüştü
MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel'le telefonda görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. CHP Basın Birimi’nden yapılan açıklamada, görüşmenin Bahçeli’nin Özel’i aramasıyla gerçekleştiği belirtildi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bir telefon görüşmesi yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özgür Özel’i aramasıyla gerçekleşen görüşmede, Bahçeli’nin Özel’in Berat Kandili’ni kutladığı ve bugün memleketi Osmaniye’ye gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla teşekkürlerini ilettiği belirtildi.