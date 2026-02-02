https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/mhp-lideri-bahceli-chp-genel-baskani-ozelle-telefonda-gorustu-1103213789.html

MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel'le telefonda görüştü

MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel'le telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. CHP Basın Birimi’nden yapılan açıklamada, görüşmenin... 02.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-02T21:24+0300

2026-02-02T21:24+0300

2026-02-02T21:24+0300

poli̇ti̇ka

mhp

chp

türkiye

deprem

telefon

telefon görüşmesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083565093_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8b63bd9ca94e9cd3b1f6757b7dca1b8.jpg

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bir telefon görüşmesi yaptı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özgür Özel’i aramasıyla gerçekleşen görüşmede, Bahçeli’nin Özel’in Berat Kandili’ni kutladığı ve bugün memleketi Osmaniye’ye gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/6-subat-tatil-mi-okullar-acik-mi-1103213661.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhp, chp, türkiye, deprem, telefon, telefon görüşmesi