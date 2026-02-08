Türkiye
Meloni’den Milano’daki Olimpiyat protestolarına tepki: 'İtalya'nın düşmanları'
08.02.2026
13:40 08.02.2026
İtalya Başbakanı Meloni, 2026 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapan Milano’da hafta sonu düzenlenen protestoların ardından göstericileri sert sözlerle eleştirdi. Meloni, olaylara karışan grupları “İtalya’nın ve İtalyanların düşmanları” olarak nitelendirdi.
Milano’nun, Cortina d’Ampezzo ile birlikte ev sahipliği yaptığı Kış Oyunları’nın ilk tam gününde gerçekleşen olaylarda, konut maliyetleri ve organizasyonun çevresel etkilerini protesto eden gösteriler düzenlendi. Yetkililerin tahminine göre yaklaşık 10 bin kişi kentte yürüyüş yaptı.

6 kişi gözaltına alındı

Gösteri sırasında ana grubun içinden ayrılan yaklaşık 100 kişilik bir grubun polise havai fişek, sis bombası ve şişe attığı bildirildi. Polis, olayları kontrol altına almak için tazyikli su kullandı ve 6 kişiyi gözaltına aldı.
İtalya Başbakanı Georgia Meloni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Oyunların sorunsuz ilerlemesi için çalışan binlerce kişiye teşekkür etti. Meloni, “İtalya’nın olumlu yüzünü dünyaya göstermek için çalışan binlerce kişiye karşı, Olimpiyatlara karşı gösteri yapıp bu görüntülerin tüm dünyaya yayılmasını isteyenler var. Bazıları da trenlerin kalkmasını engellemek için demiryolu kablolarını kesti” ifadelerini kullandı.

'Kablo kesme' olayı nedir?

Aynı gün Bologna kenti yakınlarında demiryolu altyapısına yönelik sabotaj düzenlendiği söyledi.
Polis, farklı noktalarda meydana gelen üç ayrı olay nedeniyle hızlı tren, şehirlerarası ve bölgesel hatlarda seferlerin aksadığını, gecikmelerin 2.5 saate kadar çıktığını bildirdi. Hasarın sorumluluğunu üstlenen olmadı.
2026 Kış Olimpiyatları'nda Türk takımı sahneye çıkıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2026
TÜRKİYE
2026 Kış Olimpiyatları: Türk sporcular yarın piste çıkıyor, kimler yarışacak, yarışlar ne zaman?
12:50
