Mansur Yavaş: Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemez
Mansur Yavaş: Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemez
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın CHP'den istifası sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan "Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul... 08.02.2026
poli̇ti̇ka
mansur yavaş
keçiören
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
Açıklamasında Keçiören Belediyesi'nin yönetiminin halk tarafından CHP'ye emanet edildiğine vurgu yapan Yavaş "Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir. Hemşehrilerimiz sandıkta açık, net ve tartışmasız bir tercih ortaya koymuş; Keçiören'in yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanet etmiştir ve bunu da özgür iradesiyle vermiştir" dedi. "Eğer Keçiören halkı bu ilçenin AK Parti tarafından yönetilmesini isteseydi, bunu sandıkta zaten açıkça ve tereddütsüz şekilde ifade ederdi" ifadesini kullanan Mansur Yavaş şunları kaydetti:
keçiören
Mansur Yavaş: Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemez

21:40 08.02.2026
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın CHP'den istifası sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan "Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir" şeklinde açıklama yapıldı. Yavaş konuyla ilgili değerlendirmesinde Özarslan'ın 'AK Parti’ye geçeceği' yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladığını belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasına yönelik bir açıklama yaptı.
Açıklamasında Keçiören Belediyesi'nin yönetiminin halk tarafından CHP'ye emanet edildiğine vurgu yapan Yavaş "Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir. Hemşehrilerimiz sandıkta açık, net ve tartışmasız bir tercih ortaya koymuş; Keçiören’in yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi’ne emanet etmiştir ve bunu da özgür iradesiyle vermiştir" dedi.
"Eğer Keçiören halkı bu ilçenin AK Parti tarafından yönetilmesini isteseydi, bunu sandıkta zaten açıkça ve tereddütsüz şekilde ifade ederdi" ifadesini kullanan Mansur Yavaş şunları kaydetti:

Sandık, milletin sözüdür; o sözün üstünde hiçbir gerekçe, hiçbir hesap olamaz. Unutulmamalıdır ki; Yetki millettindir. Sandıkta alınan yetki, kişilere ya da kurumlara değil, doğrudan seçmene aittir. Bu yetki bir emanettir; keyfi biçimde devredilemez, el değiştiremez, gasp edilemez. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nin politikalarıyla ilgili tek bir şikâyeti dahi olmadığı gibi, konu her gündeme geldiğinde hakkında yaklaşık bir aydır ortaya atılan “AK Parti’ye geçeceği” yönündeki iddiaları da herkesin huzurunda kesin bir dille yalanlamıştır.

Binlerce partili, binlerce gönüllü; hiçbir karşılık beklemeden, gece gündüz demeden, inançla ve fedakârlıkla kendisinin seçilmesi için emek vermiştir. Ortaya konan bu karar, yalnızca bir siyasi tercih değil; o emeğe, o inanca ve o alın terine yapılmış açık bir saygısızlıktır. Siyaset geçicidir; makamlar gelir geçer. Ama bazı kararlar vardır ki, hafızalara kazınır. Çünkü millet, kendisine yapılanı da kendisini yok sayanı da günü geldiğinde mutlaka hatırlar.

