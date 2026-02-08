https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/hatayda-saganak-sele-donustu-ev-ve-is-yerleri-su-altinda-kaldi-1103345126.html

Hatay'da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerleri su altında kaldı

Hatay'da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerleri su altında kaldı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, caddelerde su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. 08.02.2026, Sputnik Türkiye

Hatay dün sağanak yağış etkisi altında kaldı. Yayladağı'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.Yağış nedeniyle dereler taştı, yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağı Belediyesi ekipleri ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması başlattı.Belen'de sisÖte yandan Belen ilçesinde de sis etkili oldu.Sis nedeniyle Belen-İskenderun kara yolunda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

