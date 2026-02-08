Türkiye
Hatay'da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerleri su altında kaldı
Hatay'da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerleri su altında kaldı
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, caddelerde su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. 08.02.2026, Sputnik Türkiye
Hatay dün sağanak yağış etkisi altında kaldı. Yayladağı'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.Yağış nedeniyle dereler taştı, yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağı Belediyesi ekipleri ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması başlattı.Belen'de sisÖte yandan Belen ilçesinde de sis etkili oldu.Sis nedeniyle Belen-İskenderun kara yolunda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, caddelerde su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Hatay dün sağanak yağış etkisi altında kaldı. Yayladağı'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle dereler taştı, yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağı Belediyesi ekipleri ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması başlattı.

Belen'de sis

Öte yandan Belen ilçesinde de sis etkili oldu.
Sis nedeniyle Belen-İskenderun kara yolunda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
