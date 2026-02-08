https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/hatayda-saganak-sele-donustu-ev-ve-is-yerleri-su-altinda-kaldi-1103345126.html
Hatay'da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerleri su altında kaldı
Hatay'da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerleri su altında kaldı
Sputnik Türkiye
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, caddelerde su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. 08.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-08T14:32+0300
2026-02-08T14:32+0300
2026-02-08T14:32+0300
türki̇ye
hatay
sel
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103345189_369:0:1738:770_1920x0_80_0_0_97b1a209e80d1ccf3500092a71455825.png
Hatay dün sağanak yağış etkisi altında kaldı. Yayladağı'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.Yağış nedeniyle dereler taştı, yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağı Belediyesi ekipleri ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması başlattı.Belen'de sisÖte yandan Belen ilçesinde de sis etkili oldu.Sis nedeniyle Belen-İskenderun kara yolunda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/meteorolojiden-kar-ve-saganak-alarmi-2-ile-sel-uyarisi-yapildi-yeni-haftada-hava-nasil-olacak-1103339426.html
türki̇ye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103345189_648:0:1675:770_1920x0_80_0_0_bd7894d568cfcae78093bfcc7ea6a6c5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hatay'da sağanak sele dönüştü
hatay'da sağanak sele dönüştü
Hatay'da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerleri su altında kaldı
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, caddelerde su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Hatay dün sağanak yağış etkisi altında kaldı. Yayladağı'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle dereler taştı, yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağı Belediyesi ekipleri ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması başlattı.
Öte yandan Belen ilçesinde de sis etkili oldu.
Sis nedeniyle Belen-İskenderun kara yolunda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.