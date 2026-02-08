https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/kecioren-belediye-baskani-ozarslan-ozgur-ozelden-sikayetci-olacagim-1103353049.html

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: Özgür Özel'den şikayetçi olacağım

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, istifa kararını açıklamasının ardından katıldığı canlı yayında CHP lideri Özel'in kendisine küfürlü mesajlar... 08.02.2026

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, CHP ile problemi olmadığını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine attığını iddia ettiği mesajlar sonrası istifaya karar verdiğini belirtti.Mesut Özarslan katıldığı yayında CHP lideri Özel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunacağını açıkladı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmeye dair açıklama yapan Özarslan, "Halka hizmet hakka hizmet mantığı ile halkımıza hizmet ediyoruz. Bu çerçevede Keçiören’in kentsel dönüşüm, heyelan sorunu, çevre problemleri var. Senelerdir buralara ilişkin akademik çalışma olmadığı için el atmak istedik. Okul arkadaşım, TOKİ’den mesai arkadaşım ile Bakan Kurum’un yanına bu sorulanları görüşmek üzere gittim. Sayın Kurum çok başarılı bir bakan, çalışkan ve dürüst" dedi.Bakan Kurum'un parti gözetimi yapmadan yardım eden biri olduğunu söyleyen Özarslan "Biz de dedik ki, Keçiören’imizdeki kentsel dönüşüm ile ilgili sıkıntıları konuştuk. TOKİ Başkanına, İller Bankasına ve kendi birimlerine yönlendirdi. Başarıya doğru gidiyorduk, ciddi çalışmalar içine girmiştik. Muhafazakar ve ülkücü bir insanım. Mansur Başkanım ile CHP’ye geldik ve başarıya da imza attık. Biz ülke sevdalısı insanlar olarak CHP içindeki bazı klikler ve sıkıntılı tipler bizleri hedef aldılar ve kendi istikballerinin önünde görmeye başladılar. Bize devamlı saldırdılar" açıklamasını yaptı.Keçiören Belediye Başkanı, Bakan Kurum ile görüşmesi sonrasındaki sürece dair şunları söyledi:'Keçiören Belediye Başkanlığından istifa edeceğim, kendisi de Genel Başkanlığı'ndan istifa etsin'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine küfürlü mesajlar gönderdiğini iddia eden Özarslan şunları kaydetti:'Belki AK Parti olur, MHP olur, bilemem'"Neden benim hükümetle olan ilişkilerimi ve yaptığım çalışmaları bozmak istiyorsunuz. Sinkaf dolu mesajlar dün atıldı. Yarın savcılığa şikayette bulunacağım. Hepsi küfür, küfür dışında tehdit var, 'Sen bittin, elime düşeceksin, o gün sana acırsam namerdim, o gün sana yapıştırırım' demiştir. Benim gibi olan belediye başkanları ve meclis üyeleri var. Benle birlikte 7 arkadaşımız istifa etmiştir. AK Parti ile bir şeyimiz oluşmadı. Belki AK Parti olur, MHP olur, bilemem. Belki bağımsız devam ederiz, bunu da bilemem.

