Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: Özgür Özel'den şikayetçi olacağım
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, istifa kararını açıklamasının ardından katıldığı canlı yayında CHP lideri Özel'in kendisine küfürlü mesajlar gönderdiğini yineleyerek Özel'den şikayetçi olacağını söyledi.
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, CHP ile problemi olmadığını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine attığını iddia ettiği mesajlar sonrası istifaya karar verdiğini belirtti.
Mesut Özarslan katıldığı yayında CHP lideri Özel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunacağını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmeye dair açıklama yapan Özarslan, "Halka hizmet hakka hizmet mantığı ile halkımıza hizmet ediyoruz. Bu çerçevede Keçiören’in kentsel dönüşüm, heyelan sorunu, çevre problemleri var. Senelerdir buralara ilişkin akademik çalışma olmadığı için el atmak istedik. Okul arkadaşım, TOKİ’den mesai arkadaşım ile Bakan Kurum’un yanına bu sorulanları görüşmek üzere gittim. Sayın Kurum çok başarılı bir bakan, çalışkan ve dürüst" dedi.
Bakan Kurum'un parti gözetimi yapmadan yardım eden biri olduğunu söyleyen Özarslan "Biz de dedik ki, Keçiören’imizdeki kentsel dönüşüm ile ilgili sıkıntıları konuştuk. TOKİ Başkanına, İller Bankasına ve kendi birimlerine yönlendirdi. Başarıya doğru gidiyorduk, ciddi çalışmalar içine girmiştik. Muhafazakar ve ülkücü bir insanım. Mansur Başkanım ile CHP’ye geldik ve başarıya da imza attık. Biz ülke sevdalısı insanlar olarak CHP içindeki bazı klikler ve sıkıntılı tipler bizleri hedef aldılar ve kendi istikballerinin önünde görmeye başladılar. Bize devamlı saldırdılar" açıklamasını yaptı.
Keçiören Belediye Başkanı, Bakan Kurum ile görüşmesi sonrasındaki sürece dair şunları söyledi:
"Anlayamadığımız bir şekilde, 'Neden gidip görüşüyorsun, sen AK Parti’ye mi geçiyorsun' gibi bize söylemlerde bulunmaya başladılar. Biz de bunun partizanlığı olmaz, yapmayın, Keçiören bizden bunu bekliyor. Ne hükümete ne Cumhurbaşkanına ne de Kurum’a bir kötü bir açıklama yapabilirim. Biz devlet kültürü ile yetişmiş, ülkücü, milliyetçi muhafazakâr insanlarız, bizim davamız insanlık davasıdır, ötesini bilmeyiz. Ne hikmetse sanki birileri bu duruşumuzdan rahatsız oldu, bunlarla ilişki kuruyorsun, 'AK Partiye geçeceksin, MHP’ye geçeceksin' dediler. Ben de böyle bir şey yok, yapmak istediğim çalışmalara zarar verecek dememe rağmen üzerime üzerime gelindi. En sonunda yoğun bir ateş altında kaldım, sosyal medyada ve haberlerde. En son Genel Başkanım beni telefonla aradı ve 'Mesut geçme yapma, sen ne istediysen dikkate aldım ve elimden geldiğince yaptım' dedi. Ben de dedim ki, benim yaptığım çalışmalar Keçiören’e ilişkin çalışmalar var, neden açıklama yapayım ki, 'Bunlara öyle cevaplar ver ki sana güvenim yeniden tazelensin' dedi ve bir de mesaj attı. Mesajında 'Sosyal medyada dönenlere mesaj ver' dedi, çıksın yalanlasın, yalanlayamaz. O mesaj duruyor ve kayıtlı. Bana kastettiğini okuyorum, ‘Başkanım şunları mahcup edecek, inancımı yenileyecek bir şeyler yap’ dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine küfürlü mesajlar gönderdiğini iddia eden Özarslan şunları kaydetti:
"CHP’nin bir belediye başkanıydım, 23.59’da ilk mesajı geldi, üst üste mesajlar geldi. Akla selim olmayan ifadeler, ağıza alınmayacak hakaretler, ben böyle mesajlar görmedim. Atatürk’ün kurmuş olduğu bir partinin genel başkanı bu hafiflikte asla olamaz. Buradan sesleniyorum, Özgür Özel hangi hakla benim anamı katarak, benim ölmüş rahmetli babamı katarak, ortaya bu mesajları koyuyorsun. Senin ne insanlığın ne ahlakın ne adamlığın ne de CHP’liliğin var, sende şeref ve namus varsa partinin başından istifa edersin. Çıksın yalanlasın, ispat etmeyen onursuz şerefsizdir. Keçiören Belediye Başkanlığından istifa edeceğim, kendisi de Genel Başkanlığından istifa etsin, meydanlarda boş beleş haykırmakla olmuyor. CHP’lileri kandırmasın, milliyetçileri kandırmasın, Belçikalara gidip ülkemizi eleştirmesin. Bu vatan kolay kurulmadı."
"Neden benim hükümetle olan ilişkilerimi ve yaptığım çalışmaları bozmak istiyorsunuz. Sinkaf dolu mesajlar dün atıldı. Yarın savcılığa şikayette bulunacağım. Hepsi küfür, küfür dışında tehdit var, 'Sen bittin, elime düşeceksin, o gün sana acırsam namerdim, o gün sana yapıştırırım' demiştir. Benim gibi olan belediye başkanları ve meclis üyeleri var. Benle birlikte 7 arkadaşımız istifa etmiştir. AK Parti ile bir şeyimiz oluşmadı. Belki AK Parti olur, MHP olur, bilemem. Belki bağımsız devam ederiz, bunu da bilemem.