Asya’da sandık günü: Japonya’da seçmenler kar altında oy verdi, Tayland’da seçim ve referandum

Japonya’da Başbakan Sanae Takaichi’nin çağrısıyla yapılan erken seçim, ülkenin son 36 yıldaki ilk “kış ortası seçimi” olarak kayda geçti. Tokyo dahil birçok bölgede etkili olan kar yağışına rağmen seçmenler oy vermek için sandık merkezlerine gitti.Takaichi, geçen ekimde partisinin liderlik yarışını kazanmasının ardından kamuoyu desteğini tazelemek amacıyla erken seçime gitmişti. Bu karar bazı çevrelerce “siyasi risk” ya da “seçim kumarı” olarak da nitelendiriliyor. İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), önceki dönemde her iki mecliste çoğunluğunu kaybetmiş, uzun yıllardır birlikte hareket ettiği Komeito ile koalisyonu dağılmıştı.Ekonomi ve dış politika öne çıktıSeçmenler artan hayat pahalılığı ve konut maliyetlerinden şikayet ediyor.Seçim kampanyasında ekonomi, savunma harcamaları ve dış politika öne çıktı. Takaichi’nin savunma bütçesini artırma ve kamu harcamalarını genişletme vaatleri destekçiler tarafından olumlu karşılanırken, bazı ekonomistler bunun yüksek kamu borcu nedeniyle risk oluşturduğunu belirtiyor. Eleştirmenler ayrıca Takaichi’nin Çin ve göç politikası konularındaki sert tutumunun tartışma yarattığını ifade ediyor.Tayland'da hem seçim hem referandumÖte yandan Tayland’da da seçmenler, erken genel seçim ve anayasa referandumu için oy kullanıyor. Alt meclisin görev süresinin dolmasına yaklaşık bir yıl kala 12 Aralık’ta feshedilmesinin ardından ülke genelinde sandıklar yerel saatle 08.00’de açıldı.Yaklaşık 53 milyon kayıtlı seçmen, Temsilciler Meclisi’ndeki 500 sandalye için oy veriyor. Bu sandalyelerin 400’ü doğrudan seçimle, 100’ü ise parti listeleri üzerinden belirlenecek. Yaklaşık 5 bine yakın aday yarışıyor.Seçim sonuçlarının, bir sonraki hükümeti kimin kuracağını ve geçici Başbakan Anutin Charnvirakul’un görevine devam edip etmeyeceğini netleştirmesi bekleniyor. Kamuoyu yoklamaları, hiçbir partinin tek başına çoğunluğu sağlayamayacağına ve “koalisyon hükümeti” ihtimalinin güçlendiğine işaret ediyor.Tayland’da parlamento son 87 yılda 16 kez feshedildi. Son fesih kararı, Kamboçya ile sınır hattında yeniden başlayan çatışmaların yaşandığı döneme denk geldi. Seçimle birlikte seçmenler, 2017 tarihli askeri dönem anayasasının yeniden yazılıp yazılmamasına ilişkin referandumda da oy veriyor.

