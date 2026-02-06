https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/epstein-ile-baglantili-ingiliz-siyasi-mandelson-ile-baglantili-iki-adreste-polis-aramasi-1103324307.html
Epstein ile bağlantılı İngiliz siyasi Mandelson ile bağlantılı iki adreste polis araması
Epstein ile bağlantılı İngiliz siyasi Mandelson ile bağlantılı iki adreste polis araması
İngiltere'de Metropolitan Polis Teşkilatı, İşçi Partili siyasetçi Peter Mandelson ile bağlantılı iki ayrı adreste arama yapıldığını açıkladı. Aramaların, kamu görevinde 'usulsüzlük' iddialarına ilişkin devam eden bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve kamuoyunda 'Epstein dosyaları' olarak anılan belgelerde Peter Mandelson'un, 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein'ın Paris'teki evinde çekildiği belirtilen bir fotoğraf yer aldı. Söz konusu belgelerde ayrıca Epstein'dan Mandelson'a ve eşi Reinaldo Avila da Silva'ya yapıldığı belirtilen bir dizi ödeme kaydının bulunduğu aktarıldı.
19:26 06.02.2026 (güncellendi: 19:38 06.02.2026)
İngiltere’de Metropolitan Polis Teşkilatı, İşçi Partili siyasetçi Peter Mandelson ile bağlantılı iki ayrı adreste arama yapıldığını açıkladı. Aramaların, kamu görevinde ‘usulsüzlük’ iddialarına ilişkin devam eden bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve kamuoyunda ‘Epstein dosyaları’ olarak anılan belgelerde Peter Mandelson’un, 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein’ın Paris’teki evinde çekildiği belirtilen bir fotoğraf yer aldı.
Söz konusu belgelerde ayrıca Epstein’dan Mandelson’a ve eşi Reinaldo Avila da Silva’ya yapıldığı belirtilen bir dizi ödeme kaydının bulunduğu aktarıldı.
Metropolitan Polis Teşkilatı Merkezi Uzman Suç Birimi’nden sorumlu Müdür Yardımcısı Hayley Sewart, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Met’in Merkezi Uzman Suç ekibine bağlı memurlar, Wiltshire bölgesinde bir ve Camden bölgesinde bir olmak üzere iki adreste arama kararını uygulamaktadır.
Sewart, aramaların 72 yaşındaki bir erkek hakkında yürütülen kamu görevinde usulsüzlük soruşturmasıyla bağlantılı olduğunu belirterek, ‘Şüpheli gözaltına alınmadı ve incelemeler devam ediyor’ dedi.
Mandelson, son iddialara ilişkin henüz doğrudan bir açıklama yapmadı. Ancak Times gazetesine verdiği önceki bir röportajda, Epstein tarafından eşine osteopati eğitimi için gönderilen finansman konusunda ‘bir muhakeme hatası’ yaptığını kabul etmişti.