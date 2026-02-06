Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/epstein-ile-baglantili-ingiliz-siyasi-mandelson-ile-baglantili-iki-adreste-polis-aramasi-1103324307.html
Epstein ile bağlantılı İngiliz siyasi Mandelson ile bağlantılı iki adreste polis araması
Epstein ile bağlantılı İngiliz siyasi Mandelson ile bağlantılı iki adreste polis araması
Sputnik Türkiye
İngiltere’de Metropolitan Polis Teşkilatı, İşçi Partili siyasetçi Peter Mandelson ile bağlantılı iki ayrı adreste arama yapıldığını açıkladı. Aramaların, kamu... 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T19:26+0300
2026-02-06T19:38+0300
dünya
peter mandelson
jeffrey epstein
abd
i̇ngiltere
haberler
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/06/1103324528_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_84e09774f07442e86813da1b238b1bce.jpg
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve kamuoyunda ‘Epstein dosyaları’ olarak anılan belgelerde Peter Mandelson’un, 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein’ın Paris’teki evinde çekildiği belirtilen bir fotoğraf yer aldı. Söz konusu belgelerde ayrıca Epstein’dan Mandelson’a ve eşi Reinaldo Avila da Silva’ya yapıldığı belirtilen bir dizi ödeme kaydının bulunduğu aktarıldı.Metropolitan Polis Teşkilatı Merkezi Uzman Suç Birimi’nden sorumlu Müdür Yardımcısı Hayley Sewart, yaptığı açıklamada şunları söyledi: Sewart, aramaların 72 yaşındaki bir erkek hakkında yürütülen kamu görevinde usulsüzlük soruşturmasıyla bağlantılı olduğunu belirterek, ‘Şüpheli gözaltına alınmadı ve incelemeler devam ediyor’ dedi.Mandelson, son iddialara ilişkin henüz doğrudan bir açıklama yapmadı. Ancak Times gazetesine verdiği önceki bir röportajda, Epstein tarafından eşine osteopati eğitimi için gönderilen finansman konusunda ‘bir muhakeme hatası’ yaptığını kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/amerikan-basini-epstein-firtinasi-bir-dunya-liderini-devirebilir-ama-bu-trump-degil-1103290994.html
abd
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/06/1103324528_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f06c218d84314042514f7330c3f46003.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
peter mandelson, jeffrey epstein, abd, i̇ngiltere, haberler, abd
peter mandelson, jeffrey epstein, abd, i̇ngiltere, haberler, abd

Epstein ile bağlantılı İngiliz siyasi Mandelson ile bağlantılı iki adreste polis araması

19:26 06.02.2026 (güncellendi: 19:38 06.02.2026)
İngiliz siyasi Peter Mandelson'un Epstein'in evindeki fotoğrafı ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlandı
İngiliz siyasi Peter Mandelson'un Epstein'in evindeki fotoğrafı ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2026
Abone ol
İngiltere’de Metropolitan Polis Teşkilatı, İşçi Partili siyasetçi Peter Mandelson ile bağlantılı iki ayrı adreste arama yapıldığını açıkladı. Aramaların, kamu görevinde ‘usulsüzlük’ iddialarına ilişkin devam eden bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve kamuoyunda ‘Epstein dosyaları’ olarak anılan belgelerde Peter Mandelson’un, 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein’ın Paris’teki evinde çekildiği belirtilen bir fotoğraf yer aldı.
Söz konusu belgelerde ayrıca Epstein’dan Mandelson’a ve eşi Reinaldo Avila da Silva’ya yapıldığı belirtilen bir dizi ödeme kaydının bulunduğu aktarıldı.
Metropolitan Polis Teşkilatı Merkezi Uzman Suç Birimi’nden sorumlu Müdür Yardımcısı Hayley Sewart, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Met’in Merkezi Uzman Suç ekibine bağlı memurlar, Wiltshire bölgesinde bir ve Camden bölgesinde bir olmak üzere iki adreste arama kararını uygulamaktadır.

Sewart, aramaların 72 yaşındaki bir erkek hakkında yürütülen kamu görevinde usulsüzlük soruşturmasıyla bağlantılı olduğunu belirterek, ‘Şüpheli gözaltına alınmadı ve incelemeler devam ediyor’ dedi.
Mandelson, son iddialara ilişkin henüz doğrudan bir açıklama yapmadı. Ancak Times gazetesine verdiği önceki bir röportajda, Epstein tarafından eşine osteopati eğitimi için gönderilen finansman konusunda ‘bir muhakeme hatası’ yaptığını kabul etmişti.
Keir Starme - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
DÜNYA
Amerikan basını: Epstein fırtınası bir dünya liderini devirebilir ama bu Trump değil
Dün, 14:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала