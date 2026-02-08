https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/balikesirde-yolcu-treninin-lokomotifi-raydan-cikti-150-yolcu-otobuslerle-nakledildi-1103353477.html

Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi raydan çıktı: 150 yolcu otobüslerle nakledildi

Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi raydan çıktı: 150 yolcu otobüslerle nakledildi

08.02.2026

Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi yakınlarında demiryolu hattının üzerine büyük kaya parçası düştü. Hareket halindeki Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi, kaya parçası nedeniyle raydan çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.Trenin yaklaşık 150 yolcusu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.Lokomotifin en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.

