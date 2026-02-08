https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/balikesirde-yolcu-treninin-lokomotifi-raydan-cikti-150-yolcu-otobuslerle-nakledildi-1103353477.html
Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi raydan çıktı: 150 yolcu otobüslerle nakledildi
Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi raydan çıktı: 150 yolcu otobüslerle nakledildi
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yolcu treninin lokomotifi, düşen kaya parçası nedeniyle raydan çıktı. Yaklaşık 150 yolcu bölgeye sevk edilen otobüslerle... 08.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-08T23:35+0300
2026-02-08T23:35+0300
2026-02-08T23:36+0300
türki̇ye
bandırma
tren
lokomotif
ray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103353320_0:16:966:559_1920x0_80_0_0_b19f175e7fcea173ecac4f60f492cdde.jpg
Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi yakınlarında demiryolu hattının üzerine büyük kaya parçası düştü. Hareket halindeki Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi, kaya parçası nedeniyle raydan çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.Trenin yaklaşık 150 yolcusu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.Lokomotifin en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/koycegizde-bolgenin-sifa-kaynagi-2-bin-yillik-kaplicalar-sular-altinda-kaldi-1103352936.html
türki̇ye
bandırma
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103353320_101:0:866:574_1920x0_80_0_0_56bb00bd4785fdd465cc3b5bbe065150.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bandırma, tren, lokomotif, ray
bandırma, tren, lokomotif, ray
Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi raydan çıktı: 150 yolcu otobüslerle nakledildi
23:35 08.02.2026 (güncellendi: 23:36 08.02.2026)
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yolcu treninin lokomotifi, düşen kaya parçası nedeniyle raydan çıktı. Yaklaşık 150 yolcu bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi yakınlarında demiryolu hattının üzerine büyük kaya parçası düştü.
Hareket halindeki Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi, kaya parçası nedeniyle raydan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Trenin yaklaşık 150 yolcusu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.
Lokomotifin en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.