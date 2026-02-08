Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi raydan çıktı: 150 yolcu otobüslerle nakledildi

Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye
Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi yakınlarında demiryolu hattının üzerine büyük kaya parçası düştü. Hareket halindeki Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi, kaya parçası nedeniyle raydan çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.Trenin yaklaşık 150 yolcusu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.Lokomotifin en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.
23:35 08.02.2026 (güncellendi: 23:36 08.02.2026)
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yolcu treninin lokomotifi, düşen kaya parçası nedeniyle raydan çıktı. Yaklaşık 150 yolcu bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi yakınlarında demiryolu hattının üzerine büyük kaya parçası düştü.
Hareket halindeki Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi, kaya parçası nedeniyle raydan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Trenin yaklaşık 150 yolcusu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.
Lokomotifin en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.
