Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/alperen-sengunden-sezonun-ikinci-triple-double-sovu-1103340223.html
Alperen Şengün'den sezonun ikinci triple-double şovu
Alperen Şengün'den sezonun ikinci triple-double şovu
Sputnik Türkiye
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı 112-106 mağlup etti. 08.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-08T10:07+0300
2026-02-08T10:07+0300
spor
abd
alperen şengün
nba
houston rockets
kevin durant
los angeles lakers
stephen curry
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103060104_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_73fe066b0d229dfb4f7cc784887ccea5.jpg
NBA'de Alperen Şengün'ün "triple double" yaptığı maçı Rockets kazandı.Alperen maçta şov yaptıPaycom Center'da oynanan maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 17 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle bu sezon ikinci, kariyerinde ise 10. kez "triple-double" yaptı.Rockets'ta Tari Eason 26 sayı, Jabari Smith Jr. 22 sayı, 10 ribaunt, Kevin Durant 20 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.Shai Gilgeous-Alexander'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği Thunder'da Cason Wallace 23, Isaiah Joe 21 sayı üretti.Lakers, sahasında Warriors’ı yendiLos Angeles Lakers, sahasında Golden State Warriors’ı 105-99 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.Sakatlıkları nedeniyle Luka Doncic ve DeAndre Ayton'ın forma giymediği Lakers'ta LeBron James, 20 sayı, 10 asist, 7 ribauntluk performansıyla takımını sırtladı. Rui Hachimura 18, Austin Reaves 16, Marcus Smart 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.Stephen Curry'den yoksun mücadele eden Warriors’ta ise Moses Moody 25 sayıyla takıma liderlik etti. Gui Santos 15, Pat Spencer ve Brandin Podziemski 14'er sayıyla oynadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/12-dev-adam-dunya-kupasi-elemeleri-macina-cikiyor-alperen-sengun-takimda-niye-yok-1101171466.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103060104_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_ed70e1c0eb725366dd2aaa8751c6174d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alperen şengün'den triple-double şovu, alperen şengün, alperen triple double
alperen şengün'den triple-double şovu, alperen şengün, alperen triple double

Alperen Şengün'den sezonun ikinci triple-double şovu

10:07 08.02.2026
© AP Photo / Michael WykeAlperen Şengün
Alperen Şengün - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Michael Wyke
Abone ol
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı 112-106 mağlup etti.
NBA'de Alperen Şengün'ün "triple double" yaptığı maçı Rockets kazandı.

Alperen maçta şov yaptı

Paycom Center'da oynanan maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 17 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle bu sezon ikinci, kariyerinde ise 10. kez "triple-double" yaptı.
Rockets'ta Tari Eason 26 sayı, Jabari Smith Jr. 22 sayı, 10 ribaunt, Kevin Durant 20 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Shai Gilgeous-Alexander'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği Thunder'da Cason Wallace 23, Isaiah Joe 21 sayı üretti.

Lakers, sahasında Warriors’ı yendi

Los Angeles Lakers, sahasında Golden State Warriors’ı 105-99 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.
Sakatlıkları nedeniyle Luka Doncic ve DeAndre Ayton'ın forma giymediği Lakers'ta LeBron James, 20 sayı, 10 asist, 7 ribauntluk performansıyla takımını sırtladı. Rui Hachimura 18, Austin Reaves 16, Marcus Smart 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Stephen Curry'den yoksun mücadele eden Warriors’ta ise Moses Moody 25 sayıyla takıma liderlik etti. Gui Santos 15, Pat Spencer ve Brandin Podziemski 14'er sayıyla oynadı.
Türkiye A Milli Basketbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
SPOR
12 Dev Adam Dünya Kupası elemeleri maçına çıkıyor: Alperen Şengün takımda niye yok?
21 Kasım 2025, 08:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала