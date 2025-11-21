https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/12-dev-adam-dunya-kupasi-elemeleri-macina-cikiyor-alperen-sengun-takimda-niye-yok-1101171466.html
12 Dev Adam Dünya Kupası elemeleri maçına çıkıyor: Alperen Şengün takımda niye yok?
12 Dev Adam Dünya Kupası elemeleri maçına çıkıyor: Alperen Şengün takımda niye yok?
12 Dev Adam, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında Bosna Hersek ile karşılaşıyor. 27 Kasım'daki maçta Alperen Şengün kadroda yok. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T08:18+0300
2025-11-21T08:18+0300
2025-11-21T08:29+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101171512_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6101af7e7fbf525f4237ccbff0363f27.png
Avrupa ikincisi Türkiye A Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında Bosna Hersek’le maça çıkıyor. 27 Kasım Perşembe günü, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Maçın biletlerinin satışı başladı. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynayacağı Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının aday kadrosu açıklandığında Alperen Şengün'ün kadroda olmadığı görüldü.Alperen Şengün, Houston Rockets'ta oynadığı için milli takım kadrosuna alınmadı. NBA'de maçlar devam ettiği için, NBA kulüplerinin aldığı karar doğrultusunda, NBA'de forma giyen milli oyuncular, sezon devam ettiği için FIBA milli takım kadrolarına katılamıyor.
bosna hersek
i̇sviçre
12 Dev Adam Dünya Kupası elemeleri maçına çıkıyor: Alperen Şengün takımda niye yok?
08:18 21.11.2025
12 Dev Adam, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında Bosna Hersek ile karşılaşıyor. 27 Kasım'daki maçta Alperen Şengün kadroda yok.
Avrupa ikincisi Türkiye A Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında Bosna Hersek’le maça çıkıyor.
27 Kasım Perşembe günü, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Maçın biletlerinin satışı başladı.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynayacağı Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının aday kadrosu açıklandığında Alperen Şengün'ün kadroda olmadığı görüldü.
Alperen Şengün, Houston Rockets'ta oynadığı için milli takım kadrosuna alınmadı. NBA'de maçlar devam ettiği için, NBA kulüplerinin aldığı karar doğrultusunda, NBA'de forma giyen milli oyuncular, sezon devam ettiği için FIBA milli takım kadrolarına katılamıyor.