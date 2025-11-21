Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/12-dev-adam-dunya-kupasi-elemeleri-macina-cikiyor-alperen-sengun-takimda-niye-yok-1101171466.html
12 Dev Adam Dünya Kupası elemeleri maçına çıkıyor: Alperen Şengün takımda niye yok?
12 Dev Adam Dünya Kupası elemeleri maçına çıkıyor: Alperen Şengün takımda niye yok?
Sputnik Türkiye
12 Dev Adam, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında Bosna Hersek ile karşılaşıyor. 27 Kasım'daki maçta Alperen Şengün kadroda yok. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T08:18+0300
2025-11-21T08:29+0300
spor
bosna hersek
i̇sviçre
nba
uluslararası basketbol federasyonu (fiba)
alperen şengün
12 dev adam
dünya kupası
fiba 2027 basketbol dünya kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101171512_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6101af7e7fbf525f4237ccbff0363f27.png
Avrupa ikincisi Türkiye A Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında Bosna Hersek’le maça çıkıyor. 27 Kasım Perşembe günü, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Maçın biletlerinin satışı başladı. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynayacağı Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının aday kadrosu açıklandığında Alperen Şengün'ün kadroda olmadığı görüldü.Alperen Şengün, Houston Rockets'ta oynadığı için milli takım kadrosuna alınmadı. NBA'de maçlar devam ettiği için, NBA kulüplerinin aldığı karar doğrultusunda, NBA'de forma giyen milli oyuncular, sezon devam ettiği için FIBA milli takım kadrolarına katılamıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/giannis-antetokounmpo-turkiyeden-alperen-sengun-de-yunanistandan-ozur-diledi-ortak-aciklama-1099427883.html
bosna hersek
i̇sviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101171512_122:0:2122:1500_1920x0_80_0_0_779d7fb01e19424075adcf648747f161.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bosna hersek, i̇sviçre, nba, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), alperen şengün, 12 dev adam, dünya kupası, fiba 2027 basketbol dünya kupası
bosna hersek, i̇sviçre, nba, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), alperen şengün, 12 dev adam, dünya kupası, fiba 2027 basketbol dünya kupası

12 Dev Adam Dünya Kupası elemeleri maçına çıkıyor: Alperen Şengün takımda niye yok?

08:18 21.11.2025 (güncellendi: 08:29 21.11.2025)
© Fotoğraf : TBFTürkiye A Milli Basketbol Takımı
Türkiye A Milli Basketbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
© Fotoğraf : TBF
Abone ol
12 Dev Adam, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında Bosna Hersek ile karşılaşıyor. 27 Kasım'daki maçta Alperen Şengün kadroda yok.
Avrupa ikincisi Türkiye A Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında Bosna Hersek’le maça çıkıyor.
27 Kasım Perşembe günü, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Maçın biletlerinin satışı başladı.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynayacağı Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının aday kadrosu açıklandığında Alperen Şengün'ün kadroda olmadığı görüldü.
Alperen Şengün, Houston Rockets'ta oynadığı için milli takım kadrosuna alınmadı. NBA'de maçlar devam ettiği için, NBA kulüplerinin aldığı karar doğrultusunda, NBA'de forma giyen milli oyuncular, sezon devam ettiği için FIBA milli takım kadrolarına katılamıyor.
Alperen Şengün - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
SPOR
Giannis Antetokounmpo ve Alperen Şengün'den karşılıklı açıklama: 'Tüm kalbimle özür dilerim'
17 Eylül, 09:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала