Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 01.33'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 08.02.2026, Sputnik Türkiye

Akdeniz'de gece saat 01.33'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Akdeniz'de depremAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.33'te merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 9,19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.​​​​​​​Akdeniz'de depremler13 Ocak 2026: Antalya Gazipaşa'ya 73.46 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde ve 10.01 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.30 Aralık 2026: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de saat 18.05’te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

