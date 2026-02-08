https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/akdenizde-5-buyuklugunde-deprem-1103340063.html
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Akdeniz'de saat 01.33'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 08.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-08T09:58+0300
2026-02-08T09:58+0300
2026-02-08T09:58+0300
son depremler
deprem
akdeniz
son dakika
deprem son dakika
afad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_43554c2e7d90078ab79e8ffcddba8d49.jpg
Akdeniz'de gece saat 01.33'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Akdeniz'de depremAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.33'te merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 9,19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Akdeniz'de depremler13 Ocak 2026: Antalya Gazipaşa'ya 73.46 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde ve 10.01 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.30 Aralık 2026: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de saat 18.05’te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/erzincan-depremi-buyuk-depremin-habercisi-mi-uzmanlardan-yedisu-fayi-uyarisi-1103336215.html
akdeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_18823068f46e69522dfe3731d5031271.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, akdeniz, son dakika, deprem son dakika, afad
deprem, akdeniz, son dakika, deprem son dakika, afad
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de saat 01.33'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de gece saat 01.33'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.33'te merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
13 Ocak 2026: Antalya Gazipaşa'ya 73.46 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde ve 10.01 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.
30 Aralık 2026: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de saat 18.05’te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.