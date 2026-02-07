https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/erzincan-depremi-buyuk-depremin-habercisi-mi-uzmanlardan-yedisu-fayi-uyarisi-1103336215.html
Erzincan depremi büyük depremin habercisi mi? Uzmanlardan Yedisu Fayı uyarısı
Erzincan depremi büyük depremin habercisi mi? Uzmanlardan Yedisu Fayı uyarısı
Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Ahmet Ercan, depremin Kuzey Anadolu...
Erzincan’ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Ahmet Ercan, depremin Kuzey Anadolu Kırığı’nda gerilim boşalımı olduğunu ve “daha büyük bir depremin ön belirtisi olmadığını” söyledi. Naci Görür ise depremin “kritik yerde” gerçekleştiğini belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.
Ahmet Ercan: Daha büyük bir depremin ön belirtisi de değildir
Deprem uzmanı Ahmet Ercan, depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
“Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Hakbilir’de 6 Şubat 2026 günü saat 14.16’da, M4.9 büyüklüğündeki küçük deprem olmuştur. Deprem jeofizik verilere göre, yerin 3.1 kilometre odak derinliğinde Kuzey Anadolu kırığında gerilim boşalımı olarak gerçekleşmiştir. Daha büyük bir depremin ön belirtisi de değildir.”
Ercan, Kemah çevresindeki yapılaşma dikkate alındığında bu büyüklükteki bir depremin, köy damları ve yığma taş evler dışında hasar oluşturmayacağını belirtti.
'Yıkıcılık eşiği 6.3’ten sonra başlar'
Açıklamasında Kuzey Anadolu Kırığı’ndaki gerilmenin süreceğine dikkat çeken Ercan, “Kemah kesiminde depremin yıkıcılık eşik değeri M6.3’den sonra başlar” ifadelerini kullandı. Ercan ayrıca, “Çözüm sağlam yerde, sağlam yapı. Çözüm; Yer-Yapı güvenlik belgesi” vurgusu yaptı.
1939 Erzincan depremi hatırlatması
Ahmet Ercan, açıklamasında 1939 Erzincan depremini de hatırlatarak, “Soğuk bir kış günü 40.000 kişinin donarak, yanarak, göçük altında kalarak öldüğü 1939 M7.9 Erzincan depremini unutma” dedi. Ercan, güçlü ekonomi ve güçlü yönetimlerin deprem güvenliği için önemine işaret etti.
Yedisu Fayı sorusu: '6,0–7,1 arası üretebilir'
Yedisu Fayı’na ilişkin soruya da yanıt veren Ercan, “Doğal olarak 6.0-7.1 arası üretebilir. Sağlam yerde sağlam yapınız varsa sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.
Naci Görür: Deprem kritik yerde
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin meydana geldiği noktanın önemine dikkat çekti. Görür, “Deprem kritik yerde” ifadesini kullanarak, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Yedisu zonunda deprem beklendiğini ve “Bu deprem o segmana yakın” dedi.
Osman Bektaş: Büyük deprem habercisi sayılmaz
Prof. Dr. Osman Bektaş ise değerlendirmesinde, “Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAF), Erzincan Segmenti’nin Doğu ucunda Refahiye segmentinde gelişen çok sığ bir deprem. Büyük deprem habercisi sayılmaz” ifadelerini kullandı.