Zaharova: AB ülkeleri BM'de Rusya'nın Nazizm karşıtı tasarısını desteklemiyor
Zaharova: AB ülkeleri BM’de Rusya’nın Nazizm karşıtı tasarısını desteklemiyor
Sputnik Türkiye
07.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-07T16:55+0300
2026-02-07T16:55+0300
2026-02-07T16:55+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_8dfc60dba013c7af933c9560d8cf2dc6.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği demeçte Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Rusya tarafından sunulan Nazizmin yüceltilmesiyle mücadele konulu karar tasarısını desteklemediklerini, Şubat 2022’den sonraki dönemde ortaya çıkan uluslararası konjonktürün, ülkelerin söz konusu tasarıya yönelik gerçek tutumunu görünür hale getirdiğini ifade etti.Zaharova, bu tutum değişikliğinin ilk bakışta beklenmedik görünebileceğini, ancak aslında uzun süredir var olan bir yaklaşım olduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği demeçte Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Rusya tarafından sunulan Nazizmin yüceltilmesiyle mücadele konulu karar tasarısını desteklemediklerini, Şubat 2022’den sonraki dönemde ortaya çıkan uluslararası konjonktürün, ülkelerin söz konusu tasarıya yönelik gerçek tutumunu görünür hale getirdiğini ifade etti.
Şubat 2022’den sonra ortaya çıkan durum, adeta bir turnusol kağıdı işlevi görerek ülkelerin bu karara yönelik gerçek yaklaşımını açığa çıkardı. Daha önce Batılı devletlerin çoğu, başta AB üyeleri olmak üzere, söz konusu girişimin oylanmasında çekimser kalıyordu. Son dört yıldır Avrupalılar Rusya’nın sunduğu bu belgeye karşı blok halinde oy kullanıyor.
Zaharova, bu tutum değişikliğinin ilk bakışta beklenmedik görünebileceğini, ancak aslında uzun süredir var olan bir yaklaşım olduğunu vurguladı.
Bu kadar keskin bir değişim ilk bakışta şaşırtıcı ve sarsıcı görünse de, gerçekte durum böyle değil. Batılı ülkelerin Rusya’nın söz konusu kararına yönelik olumsuz tavrı her zaman vardı. Sadece daha önce bu karara gerçek yaklaşımlarını demagoji ve siyasi manevralarla perdelemeye çalışıyorlardı.