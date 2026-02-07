https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/yargitaydan-dikkat-ceken-karar-getirecegim-yazdi-altinlari-kaybetti-1103332793.html
Yargıtay’dan dikkat çeken karar: 'Getireceğim' yazdı, altınları kaybetti
Yargıtay’dan dikkat çeken karar: 'Getireceğim' yazdı, altınları kaybetti
Yargıtay’dan dikkat çeken karar: 'Getireceğim' yazdı, altınları kaybetti
Sivas’ta görülen boşanma davası Yargıtay’dan döndü. Yerel mahkemenin reddettiği ziynet eşyası talebinde, erkeğin attığı “Söz getireceğim, bıktım artık bu konudan yeter” mesajı delil kabul edildi. Yargıtay, altınların kadına ait olduğuna hükmetti.
Sivas 1. Aile Mahkemesinde görülen davada kadın, evlilik sürecinde baskı ve şiddet gördüğünü, düğünde takılan altınların alındığını ve geri verilmediğini belirterek nafaka, tazminat ve ziynet eşyalarının iadesini istedi.
Taraflar karşılıklı suçlamalarda bulundu
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, erkek ise kadının ailesini aşağıladığını, evle ve çocukla ilgilenmediğini, evi terk ederken de ziynetleri aldığını savundu. Mahkeme, tarafları eşit kusurlu bularak boşanmaya karar verdi, velayeti anneye verdi ve nafaka bağladı. Ancak ziynet eşyası talebi reddedildi.
İstinaf sonrası dosya Yargıtay’a taşındı
İstinaf mahkemesinin de kararı onaması üzerine kadın, dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay incelemesinde, ziynetlerin kişisel mal niteliği taşıdığına dikkat çekildi.
Mesaj delil sayıldı, karar bozuldu
Yargıtay, ziynetlerin paylaşımında anlaşma, örf ve adet ile kime takıldığına bakılması gerektiğini vurguladı. Kadının sunduğu, erkek tarafından gönderilen “Söz getireceğim, bıktım artık bu konudan yeter” mesajını delil kabul eden daire, yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı buldu.