https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/yargitaydan-dikkat-ceken-karar-getirecegim-yazdi-altinlari-kaybetti-1103332793.html

Yargıtay’dan dikkat çeken karar: 'Getireceğim' yazdı, altınları kaybetti

Yargıtay’dan dikkat çeken karar: 'Getireceğim' yazdı, altınları kaybetti

Sputnik Türkiye

Sivas’ta görülen boşanma davası Yargıtay’dan döndü. Yerel mahkemenin reddettiği ziynet eşyası talebinde, erkeğin attığı “Söz getireceğim, bıktım artık bu... 07.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-07T10:55+0300

2026-02-07T10:55+0300

2026-02-07T10:55+0300

türki̇ye

mahkeme

altın

yargıtay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099409448_0:448:1024:1024_1920x0_80_0_0_83edc24fc87116616a9258da5327a9ad.png

Sivas 1. Aile Mahkemesinde görülen davada kadın, evlilik sürecinde baskı ve şiddet gördüğünü, düğünde takılan altınların alındığını ve geri verilmediğini belirterek nafaka, tazminat ve ziynet eşyalarının iadesini istedi.Taraflar karşılıklı suçlamalarda bulunduTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, erkek ise kadının ailesini aşağıladığını, evle ve çocukla ilgilenmediğini, evi terk ederken de ziynetleri aldığını savundu. Mahkeme, tarafları eşit kusurlu bularak boşanmaya karar verdi, velayeti anneye verdi ve nafaka bağladı. Ancak ziynet eşyası talebi reddedildi.İstinaf sonrası dosya Yargıtay’a taşındıİstinaf mahkemesinin de kararı onaması üzerine kadın, dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay incelemesinde, ziynetlerin kişisel mal niteliği taşıdığına dikkat çekildi.Mesaj delil sayıldı, karar bozulduYargıtay, ziynetlerin paylaşımında anlaşma, örf ve adet ile kime takıldığına bakılması gerektiğini vurguladı. Kadının sunduğu, erkek tarafından gönderilen “Söz getireceğim, bıktım artık bu konudan yeter” mesajını delil kabul eden daire, yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı buldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-ve-kar-yagisi-uyarisi-12-il-icin-sari-kod-verildi-1103331497.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mahkeme, altın, yargıtay