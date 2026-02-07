Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/ukrayna-ordusu-bryansk-bolgesine-uzun-menzilli-fuzelerle-saldiri-duzenledi-1103338742.html
Ukrayna ordusu Bryansk bölgesine uzun menzilli füzelerle saldırı düzenledi
Ukrayna ordusu Bryansk bölgesine uzun menzilli füzelerle saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun “Neptün” uzun menzilli füzeler ve HIMARS çoklu roketatar sistemleriyle bölgeye saldırı düzenlediğini... 07.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-07T22:28+0300
2026-02-07T23:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
aleksandr bogomaz
bryansk
ukrayna silahlı kuvvetleri
himars
neptün
füze saldırısı
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087525292_0:17:1003:581_1920x0_80_0_0_2ad0a5c5b39214510f38c9f4bad7f4d4.jpg
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya’nın güneybatısında yer alan Bryansk bölgesine uzun menzilli füze ve roket sistemleriyle saldırı düzenledi. Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada saldırıda Ukrayna ordusunun ‘Neptün’ seyir füzeleri ile Amerikan yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemleri kullandığını belirtti.Bogomaz, “Ukraynalı teröristler bir kez daha kasıtlı bir saldırı düzenledi. Vıgoniçskiy bölgesinde gerçekleşen terör saldırısı sonucunda maalesef iki sivil yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi ve gerekli tıbbi yardım sağlanıyor” ifadelerine yer verdi.Saldırı sonucunda bölgedeki yedi farklı belediyede elektrik kesintileri yaşandığı aktarılırken, hasar gören enerji altyapısının onarılması için acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.Ayrıca saldırıda bazı özel konutlar, bir idari bina ve bir kilisenin de hasar gördüğü ifade edildi. Yerel yetkililer, zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Belgorod Valisi Gladkov, füze saldırısı nedeniyle sığınağa girdiÖte yandan Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya platformu MAX üzerinden yaptığı paylaşımda, kentte altyapı tesislerini denetlediği sırada tekrarlanan füze saldırısına yakalandığını ve acil durum ekipleriyle birlikte sığınağa girmek zorunda kaldıklarını bildirdi.Gladkov, "Altyapı tesislerini denetlediğim sırada tekrar füze saldırısı başladı. Acil durum ekipleriyle birlikte hemen bir sığınağa girdik" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/rusya-insan-haklari-yetkilisi-moskalkova-ukrayna-esaretindeki-bazi-rus-askerleri-iskence-sonucu-1103338579.html
bryansk
neptün
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087525292_103:0:900:598_1920x0_80_0_0_c9e5818bfddbff85343f2f81ce7dd1b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aleksandr bogomaz, bryansk, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, neptün, füze saldırısı, rusya
aleksandr bogomaz, bryansk, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, neptün, füze saldırısı, rusya

Ukrayna ordusu Bryansk bölgesine uzun menzilli füzelerle saldırı düzenledi

22:28 07.02.2026 (güncellendi: 23:39 07.02.2026)
© Fotoğraf : Public DomainEl sistema de lanzamisiles múltiples HIMARS
El sistema de lanzamisiles múltiples HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2026
© Fotoğraf : Public Domain
Abone ol
Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun “Neptün” uzun menzilli füzeler ve HIMARS çoklu roketatar sistemleriyle bölgeye saldırı düzenlediğini, iki sivilin yaralandığını ve birçok yapıda hasar oluştuğunu bildirdi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya’nın güneybatısında yer alan Bryansk bölgesine uzun menzilli füze ve roket sistemleriyle saldırı düzenledi. Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada saldırıda Ukrayna ordusunun ‘Neptün’ seyir füzeleri ile Amerikan yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemleri kullandığını belirtti.
Bogomaz, “Ukraynalı teröristler bir kez daha kasıtlı bir saldırı düzenledi. Vıgoniçskiy bölgesinde gerçekleşen terör saldırısı sonucunda maalesef iki sivil yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi ve gerekli tıbbi yardım sağlanıyor” ifadelerine yer verdi.
Saldırı sonucunda bölgedeki yedi farklı belediyede elektrik kesintileri yaşandığı aktarılırken, hasar gören enerji altyapısının onarılması için acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Ayrıca saldırıda bazı özel konutlar, bir idari bina ve bir kilisenin de hasar gördüğü ifade edildi. Yerel yetkililer, zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Belgorod Valisi Gladkov, füze saldırısı nedeniyle sığınağa girdi

Öte yandan Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya platformu MAX üzerinden yaptığı paylaşımda, kentte altyapı tesislerini denetlediği sırada tekrarlanan füze saldırısına yakalandığını ve acil durum ekipleriyle birlikte sığınağa girmek zorunda kaldıklarını bildirdi.
Gladkov, "Altyapı tesislerini denetlediğim sırada tekrar füze saldırısı başladı. Acil durum ekipleriyle birlikte hemen bir sığınağa girdik" dedi.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2026
DÜNYA
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova: Ukrayna esaretindeki bazı Rus askerleri işkence sonucu hayatını kaybetti
21:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала