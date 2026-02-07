https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/ukrayna-ordusu-bryansk-bolgesine-uzun-menzilli-fuzelerle-saldiri-duzenledi-1103338742.html

Ukrayna ordusu Bryansk bölgesine uzun menzilli füzelerle saldırı düzenledi

Ukrayna ordusu Bryansk bölgesine uzun menzilli füzelerle saldırı düzenledi

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun “Neptün” uzun menzilli füzeler ve HIMARS çoklu roketatar sistemleriyle bölgeye saldırı düzenlediğini... 07.02.2026, Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya’nın güneybatısında yer alan Bryansk bölgesine uzun menzilli füze ve roket sistemleriyle saldırı düzenledi. Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada saldırıda Ukrayna ordusunun ‘Neptün’ seyir füzeleri ile Amerikan yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemleri kullandığını belirtti.Bogomaz, “Ukraynalı teröristler bir kez daha kasıtlı bir saldırı düzenledi. Vıgoniçskiy bölgesinde gerçekleşen terör saldırısı sonucunda maalesef iki sivil yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi ve gerekli tıbbi yardım sağlanıyor” ifadelerine yer verdi.Saldırı sonucunda bölgedeki yedi farklı belediyede elektrik kesintileri yaşandığı aktarılırken, hasar gören enerji altyapısının onarılması için acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.Ayrıca saldırıda bazı özel konutlar, bir idari bina ve bir kilisenin de hasar gördüğü ifade edildi. Yerel yetkililer, zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Belgorod Valisi Gladkov, füze saldırısı nedeniyle sığınağa girdiÖte yandan Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya platformu MAX üzerinden yaptığı paylaşımda, kentte altyapı tesislerini denetlediği sırada tekrarlanan füze saldırısına yakalandığını ve acil durum ekipleriyle birlikte sığınağa girmek zorunda kaldıklarını bildirdi.Gladkov, "Altyapı tesislerini denetlediğim sırada tekrar füze saldırısı başladı. Acil durum ekipleriyle birlikte hemen bir sığınağa girdik" dedi.

