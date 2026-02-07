Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/rusya-insan-haklari-yetkilisi-moskalkova-ukrayna-esaretindeki-bazi-rus-askerleri-iskence-sonucu-1103338579.html
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova: Ukrayna esaretindeki bazı Rus askerleri işkence sonucu hayatını kaybetti
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova: Ukrayna esaretindeki bazı Rus askerleri işkence sonucu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna'nın elindeki bazı Rus savaş esirlerinin işkenceye maruz kalarak yaşamını yitirdiğini açıkladı. 07.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-07T21:34+0300
2026-02-07T21:34+0300
dünya
tatyana moskalkova
insan hakları
rusya
ukrayna
kursk
esir takası
i̇şkence
abu dabi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/0a/1059779607_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9d622451e7615dda11666ee59d1490ed.jpg
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova yaptığı açıklamada, Ukrayna’da esir tutulan bazı Rus askerlerinin işkenceye maruz kalarak hayatını kaybettiğini, bunun uluslararası hukuka ve temel insani normlara açıkça aykırı olduğunu söyledi.Moskalkova ayrıca, Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets’e çağrıda bulunarak, özellikle yaralı esirlerin sağlık durumlarının kontrol edilmesi için cezaevlerinin ziyaret edilmesini talep etti.Daha önce, 5 Şubat Perşembe günü Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında 157 Rus askerinin esaretten döndüğü, karşılık olarak da 157 Ukraynalı esirin iade edildiği bildirilmişti. Takas kapsamında ayrıca Kursk bölgesinden üç Rus sivilin de ülkelerine geri döndüğü ifade edilmişti.Son esir değişimi, 4-5 Şubat tarihlerinde Abu Dabi’de yapılan ikinci tur müzakerelerde Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yürütülen görüşmeler sonucunda gerçekleşti. Bir önceki değişim ise 2 Ekim 2023 tarihinde “185’e 185” formülüyle gerçekleştirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/rus-ordusu-harkov-bolgesinde-bir-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1103333960.html
rusya
ukrayna
kursk
abu dabi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/0a/1059779607_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_690a5da5bf22b23f69455970738b5497.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tatyana moskalkova, insan hakları, rusya, ukrayna, kursk, esir takası, i̇şkence, abu dabi
tatyana moskalkova, insan hakları, rusya, ukrayna, kursk, esir takası, i̇şkence, abu dabi

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova: Ukrayna esaretindeki bazı Rus askerleri işkence sonucu hayatını kaybetti

21:34 07.02.2026
© Sputnik / Михаил Метцель / Multimedya arşivine gidinRusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2026
© Sputnik / Михаил Метцель
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna'nın elindeki bazı Rus savaş esirlerinin işkenceye maruz kalarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova yaptığı açıklamada, Ukrayna’da esir tutulan bazı Rus askerlerinin işkenceye maruz kalarak hayatını kaybettiğini, bunun uluslararası hukuka ve temel insani normlara açıkça aykırı olduğunu söyledi.
Böylesine vahim bir olay yaşandı; askerlerimiz işkence altında öldü. Bu konuyu defalarca gündeme getirdim. Savaş esirlerine bu şekilde davranılmasının kabul edilemezliğini her zaman kesinlikle savunacağım. Hayatını kaybeden askerlerin isimleri belli. Esir alınan askerlerle bu şekilde muamele edilmesi sadece uluslararası hukuka değil, aynı zamanda temel insani ve ahlaki değerlere de aykırıdır.
Moskalkova ayrıca, Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets’e çağrıda bulunarak, özellikle yaralı esirlerin sağlık durumlarının kontrol edilmesi için cezaevlerinin ziyaret edilmesini talep etti.
Esirlerimiz, kendilerine gerekli tıbbi yardımın her zaman sağlanmadığını söylüyor. Aldıkları yaralara rağmen çoğu zaman uygun tedavi uygulanmadığını belirtiyorlar.
Daha önce, 5 Şubat Perşembe günü Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında 157 Rus askerinin esaretten döndüğü, karşılık olarak da 157 Ukraynalı esirin iade edildiği bildirilmişti. Takas kapsamında ayrıca Kursk bölgesinden üç Rus sivilin de ülkelerine geri döndüğü ifade edilmişti.
Son esir değişimi, 4-5 Şubat tarihlerinde Abu Dabi’de yapılan ikinci tur müzakerelerde Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yürütülen görüşmeler sonucunda gerçekleşti. Bir önceki değişim ise 2 Ekim 2023 tarihinde “185’e 185” formülüyle gerçekleştirilmişti.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu Harkov Bölgesi’nde bir yerleşimi daha ele geçirdi
12:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала