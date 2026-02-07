https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/rusya-insan-haklari-yetkilisi-moskalkova-ukrayna-esaretindeki-bazi-rus-askerleri-iskence-sonucu-1103338579.html

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova: Ukrayna esaretindeki bazı Rus askerleri işkence sonucu hayatını kaybetti

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova: Ukrayna esaretindeki bazı Rus askerleri işkence sonucu hayatını kaybetti

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna'nın elindeki bazı Rus savaş esirlerinin işkenceye maruz kalarak yaşamını yitirdiğini açıkladı. 07.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova yaptığı açıklamada, Ukrayna’da esir tutulan bazı Rus askerlerinin işkenceye maruz kalarak hayatını kaybettiğini, bunun uluslararası hukuka ve temel insani normlara açıkça aykırı olduğunu söyledi.Moskalkova ayrıca, Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets’e çağrıda bulunarak, özellikle yaralı esirlerin sağlık durumlarının kontrol edilmesi için cezaevlerinin ziyaret edilmesini talep etti.Daha önce, 5 Şubat Perşembe günü Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında 157 Rus askerinin esaretten döndüğü, karşılık olarak da 157 Ukraynalı esirin iade edildiği bildirilmişti. Takas kapsamında ayrıca Kursk bölgesinden üç Rus sivilin de ülkelerine geri döndüğü ifade edilmişti.Son esir değişimi, 4-5 Şubat tarihlerinde Abu Dabi’de yapılan ikinci tur müzakerelerde Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yürütülen görüşmeler sonucunda gerçekleşti. Bir önceki değişim ise 2 Ekim 2023 tarihinde “185’e 185” formülüyle gerçekleştirilmişti.

