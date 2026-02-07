https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/trump-onumuzdeki-hafta-iranla-tekrar-gorusecegiz-1103330430.html
Trump: Önümüzdeki hafta İran'la tekrar görüşeceğiz
Trump: Önümüzdeki hafta İran'la tekrar görüşeceğiz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin iyi geçtiğini ve önümüzdeki hafta görüşmelere devam edileceğini bildirdi. 07.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-07T04:09+0300
2026-02-07T04:09+0300
2026-02-07T04:09+0300
dünya
abd
i̇ran
umman
maskat
nükleer
nükleer anlaşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102897437_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_31615f93876a707a7d704b375c52cdbb.jpg
Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilen İran-ABD görüşmelerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu.Yaptığı açıklamada Trump, görüşmelerin verimli geçtiğini kaydederken, gelecek hafta yeniden görüşme sağlanacağı bilgisini verdi.Açıklamasında Trump, şöyle konuştu:İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Maskat’ta yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından, "Bu iyi bir başlangıçtı ancak sürecin nasıl ilerleyeceği, başkentlerde yapılacak istişarelere ve bundan sonra nasıl devam edileceğine dair alınacak kararlara bağlı. Görüşmelerin sürdürülmesi konusunda prensipte neredeyse mutabakat sağlandı; ancak zamanlama, yöntem ve tarih, Allah nasip ederse, Umman dışişleri bakanı üzerinden yürütülecek sonraki istişarelerde belirlenecek." demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/abd-irandan-mal-ithal-eden-tum-ulkelere-ikincil-gumruk-vergileri-uygulayacak-1103330020.html
i̇ran
umman
maskat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102897437_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_309a9cf8b050932475198de1818427df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, umman, maskat, nükleer, nükleer anlaşma
abd, i̇ran, umman, maskat, nükleer, nükleer anlaşma
Trump: Önümüzdeki hafta İran'la tekrar görüşeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin iyi geçtiğini ve önümüzdeki hafta görüşmelere devam edileceğini bildirdi.
Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilen İran-ABD görüşmelerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu.
Yaptığı açıklamada Trump, görüşmelerin verimli geçtiğini kaydederken, gelecek hafta yeniden görüşme sağlanacağı bilgisini verdi.
Açıklamasında Trump, şöyle konuştu:
İran'la görüşmeler iyi geçti ve bir anlaşmaya varmak istiyorlar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Maskat’ta yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından, "Bu iyi bir başlangıçtı ancak sürecin nasıl ilerleyeceği, başkentlerde yapılacak istişarelere ve bundan sonra nasıl devam edileceğine dair alınacak kararlara bağlı. Görüşmelerin sürdürülmesi konusunda prensipte neredeyse mutabakat sağlandı; ancak zamanlama, yöntem ve tarih, Allah nasip ederse, Umman dışişleri bakanı üzerinden yürütülecek sonraki istişarelerde belirlenecek." demişti.