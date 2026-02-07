Türkiye
Trump: Önümüzdeki hafta İran'la tekrar görüşeceğiz
Trump: Önümüzdeki hafta İran'la tekrar görüşeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin iyi geçtiğini ve önümüzdeki hafta görüşmelere devam edileceğini bildirdi.
Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen İran-ABD görüşmelerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu.Yaptığı açıklamada Trump, görüşmelerin verimli geçtiğini kaydederken, gelecek hafta yeniden görüşme sağlanacağı bilgisini verdi.Açıklamasında Trump, şöyle konuştu:İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Maskat'ta yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından, "Bu iyi bir başlangıçtı ancak sürecin nasıl ilerleyeceği, başkentlerde yapılacak istişarelere ve bundan sonra nasıl devam edileceğine dair alınacak kararlara bağlı. Görüşmelerin sürdürülmesi konusunda prensipte neredeyse mutabakat sağlandı; ancak zamanlama, yöntem ve tarih, Allah nasip ederse, Umman dışişleri bakanı üzerinden yürütülecek sonraki istişarelerde belirlenecek." demişti.
Trump: Önümüzdeki hafta İran'la tekrar görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin iyi geçtiğini ve önümüzdeki hafta görüşmelere devam edileceğini bildirdi.
Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilen İran-ABD görüşmelerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu.
Yaptığı açıklamada Trump, görüşmelerin verimli geçtiğini kaydederken, gelecek hafta yeniden görüşme sağlanacağı bilgisini verdi.
Açıklamasında Trump, şöyle konuştu:
İran'la görüşmeler iyi geçti ve bir anlaşmaya varmak istiyorlar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Maskat’ta yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından, "Bu iyi bir başlangıçtı ancak sürecin nasıl ilerleyeceği, başkentlerde yapılacak istişarelere ve bundan sonra nasıl devam edileceğine dair alınacak kararlara bağlı. Görüşmelerin sürdürülmesi konusunda prensipte neredeyse mutabakat sağlandı; ancak zamanlama, yöntem ve tarih, Allah nasip ederse, Umman dışişleri bakanı üzerinden yürütülecek sonraki istişarelerde belirlenecek." demişti.
