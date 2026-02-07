https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/trump-onumuzdeki-hafta-iranla-tekrar-gorusecegiz-1103330430.html

Trump: Önümüzdeki hafta İran'la tekrar görüşeceğiz

Trump: Önümüzdeki hafta İran'la tekrar görüşeceğiz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin iyi geçtiğini ve önümüzdeki hafta görüşmelere devam edileceğini bildirdi. 07.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-07T04:09+0300

2026-02-07T04:09+0300

2026-02-07T04:09+0300

dünya

abd

i̇ran

umman

maskat

nükleer

nükleer anlaşma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102897437_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_31615f93876a707a7d704b375c52cdbb.jpg

Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilen İran-ABD görüşmelerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu.Yaptığı açıklamada Trump, görüşmelerin verimli geçtiğini kaydederken, gelecek hafta yeniden görüşme sağlanacağı bilgisini verdi.Açıklamasında Trump, şöyle konuştu:İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Maskat’ta yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından, "Bu iyi bir başlangıçtı ancak sürecin nasıl ilerleyeceği, başkentlerde yapılacak istişarelere ve bundan sonra nasıl devam edileceğine dair alınacak kararlara bağlı. Görüşmelerin sürdürülmesi konusunda prensipte neredeyse mutabakat sağlandı; ancak zamanlama, yöntem ve tarih, Allah nasip ederse, Umman dışişleri bakanı üzerinden yürütülecek sonraki istişarelerde belirlenecek." demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/abd-irandan-mal-ithal-eden-tum-ulkelere-ikincil-gumruk-vergileri-uygulayacak-1103330020.html

i̇ran

umman

maskat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, umman, maskat, nükleer, nükleer anlaşma