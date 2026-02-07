https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/abd-irandan-mal-ithal-eden-tum-ulkelere-ikincil-gumruk-vergileri-uygulayacak-1103330020.html
ABD, İran'dan mal ithal eden tüm ülkelere ikincil gümrük vergileri uygulayacak
Sputnik Türkiye
2026-02-07T01:24+0300
2026-02-07T01:24+0300
2026-02-07T01:30+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101636134_0:39:737:454_1920x0_80_0_0_18a6c325544692c9dae008b081c5bbe1.png
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 'doğrudan veya dolaylı olarak' ticaret yapan herhangi bir ülkeye yüzde 25'e kadar ek gümrük vergisi uygulanabilecek bir kararnameye imza attı.Beyaz Saray tarafından yayınlanan Trump'ın başkanlık kararnamesinde, şu ifadeler yer alıyor:
i̇ran
2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101636134_41:0:697:492_1920x0_80_0_0_d879bee0b160e4dcaac686eff5a277ca.png
01:24 07.02.2026 (güncellendi: 01:30 07.02.2026)
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan mal ithal eden tüm ülkelere ikincil gümrük vergileri uygulayan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 'doğrudan veya dolaylı olarak' ticaret yapan herhangi bir ülkeye yüzde 25'e kadar ek gümrük vergisi uygulanabilecek bir kararnameye imza attı.
Beyaz Saray tarafından yayınlanan Trump'ın başkanlık kararnamesinde, şu ifadeler yer alıyor:
Bu emrin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, İran’dan doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir mal veya hizmet satın alan, ithal eden veya başka şekilde edinen herhangi bir ülkenin ürünleri olan mallara, örneğin yüzde 25 oranında, ek bir değer üzerinden gümrük vergisi uygulanabilir