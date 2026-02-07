Türkiye
ABD, İran'dan mal ithal eden tüm ülkelere ikincil gümrük vergileri uygulayacak
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 'doğrudan veya dolaylı olarak' ticaret yapan herhangi bir ülkeye yüzde 25'e kadar ek gümrük vergisi uygulanabilecek bir kararnameye imza attı.Beyaz Saray tarafından yayınlanan Trump'ın başkanlık kararnamesinde, şu ifadeler yer alıyor:
01:24 07.02.2026 (güncellendi: 01:30 07.02.2026)
Beyaz Saray binası, Washington CD
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan mal ithal eden tüm ülkelere ikincil gümrük vergileri uygulayan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 'doğrudan veya dolaylı olarak' ticaret yapan herhangi bir ülkeye yüzde 25'e kadar ek gümrük vergisi uygulanabilecek bir kararnameye imza attı.
Beyaz Saray tarafından yayınlanan Trump'ın başkanlık kararnamesinde, şu ifadeler yer alıyor:

Bu emrin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, İran’dan doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir mal veya hizmet satın alan, ithal eden veya başka şekilde edinen herhangi bir ülkenin ürünleri olan mallara, örneğin yüzde 25 oranında, ek bir değer üzerinden gümrük vergisi uygulanabilir

