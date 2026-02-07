https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/abd-irandan-mal-ithal-eden-tum-ulkelere-ikincil-gumruk-vergileri-uygulayacak-1103330020.html

ABD, İran'dan mal ithal eden tüm ülkelere ikincil gümrük vergileri uygulayacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan mal ithal eden tüm ülkelere ikincil gümrük vergileri uygulayan bir başkanlık... 07.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 'doğrudan veya dolaylı olarak' ticaret yapan herhangi bir ülkeye yüzde 25'e kadar ek gümrük vergisi uygulanabilecek bir kararnameye imza attı.Beyaz Saray tarafından yayınlanan Trump'ın başkanlık kararnamesinde, şu ifadeler yer alıyor:

