Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi: Dört büyükler hangi transferleri yaptı?
Türk futbolunda 2 Ocak’ta başlayan ikinci transfer ve tescil dönemi 36 gün sürdü.Transfer döneminde Galatasaray, Napoli’den Noa Lang ve Bayern Münih’ten Sacha Boey hamleleriyle dikkat çekerken, Fenerbahçe kadrosuna N’Golo Kante ve Matteo Guendouzi’yi kattı.Beşiktaş, Marsilya’dan Amir Murillo'yu, Genk’ten Hyeon-gyu Oh transferleriyle öne çıktı. Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı.Diğer dikkat çeken hamlelerde Kasımpaşa, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’u kadrosuna katarken; Konyaspor ise Blaz Kramer ve Kazeem Oaigbe transferleriyle kış dönemini tamamladı.
2026
Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi: Dört büyükler hangi transferleri yaptı?
Süper Lig’de 2025/26 sezonu kış transfer dönemi sona erdi. Hareketli geçen devre arasında kulüpler, kadrolarını önemli isimlerle güçlendirdi. Dört büyükler ise kupa yarışında yıldız isimlerle anlaştı.
Türk futbolunda 2 Ocak’ta başlayan ikinci transfer ve tescil dönemi 36 gün sürdü.
Transfer döneminde Galatasaray, Napoli’den Noa Lang ve Bayern Münih’ten Sacha Boey hamleleriyle dikkat çekerken, Fenerbahçe kadrosuna N’Golo Kante ve Matteo Guendouzi’yi kattı.
Beşiktaş, Marsilya’dan Amir Murillo'yu, Genk’ten Hyeon-gyu Oh transferleriyle öne çıktı. Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı.
Diğer dikkat çeken hamlelerde Kasımpaşa, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’u kadrosuna katarken; Konyaspor ise Blaz Kramer ve Kazeem Oaigbe transferleriyle kış dönemini tamamladı.