https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/super-ligde-ara-transfer-donemi-sona-erdi-dort-buyukler-hangi-transferleri-yapti-1103329901.html

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi: Dört büyükler hangi transferleri yaptı?

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi: Dört büyükler hangi transferleri yaptı?

Sputnik Türkiye

Süper Lig’de 2025/26 sezonu kış transfer dönemi sona erdi. Hareketli geçen devre arasında kulüpler, kadrolarını önemli isimlerle güçlendirdi. Dört büyükler ise... 07.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-07T00:56+0300

2026-02-07T00:56+0300

2026-02-07T00:56+0300

spor

süper lig

transfer

fi̇fa küresel transfer raporu

transfermarkt

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/07/1103329730_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0711d1a2bfc1ec97c30dc2499eaf644f.jpg

Türk futbolunda 2 Ocak’ta başlayan ikinci transfer ve tescil dönemi 36 gün sürdü.Transfer döneminde Galatasaray, Napoli’den Noa Lang ve Bayern Münih’ten Sacha Boey hamleleriyle dikkat çekerken, Fenerbahçe kadrosuna N’Golo Kante ve Matteo Guendouzi’yi kattı.Beşiktaş, Marsilya’dan Amir Murillo'yu, Genk’ten Hyeon-gyu Oh transferleriyle öne çıktı. Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı.Diğer dikkat çeken hamlelerde Kasımpaşa, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’u kadrosuna katarken; Konyaspor ise Blaz Kramer ve Kazeem Oaigbe transferleriyle kış dönemini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/besiktas-kaleci-devis-vasquezi-kadrosuna-katti-1103328737.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süper lig, transfer, fi̇fa küresel transfer raporu, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu