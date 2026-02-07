Türkiye
Beşiktaş, kaleci Devis Vasquez’i kadrosuna kattı
Beşiktaş, kaleci Devis Vasquez’i kadrosuna kattı
Beşiktaş, profesyonel futbolcu Devis Vasquez'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda İtalya'nın Roma kulübüyle... 07.02.2026
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, kaleci Devis Vasquez’i kadrosuna kattığını açıkladı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, profesyonel futbolcu Devis Vasquez’in 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda İtalya’nın Roma kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Beşiktaş, profesyonel futbolcu Devis Vasquez’in 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda İtalya’nın Roma kulübüyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, kaleci Devis Vasquez’i kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, profesyonel futbolcu Devis Vasquez’in 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda İtalya’nın Roma kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.
