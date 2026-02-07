Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 82 İHA imha etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/rus-hava-savunmasi-dun-gece-boyunca-ukraynaya-ait-82-iha-imha-etti-1103332670.html
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin Moskova saati ile 23.00-07.00 (TSİ ile aynı) arasında Rusya’nın farklı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 82 insansız hava aracı (İHA) imha ettiği kaydedildi.En çok sayıda İHA’nın Volgograd Bölgesi (35 adet) üzerinde düşürüldüğüne dikkat çeken Bakanlık, Bryansk Bölgesi’nde 8, Rostov ve Saratov bölgelerinde 6’şar, Oryol ve Tver bölgelerinde 4’er, Kursk Bölgesi’nde de 3 İHA’nın imha edildiği bilgisini verdi.Açıklamaya göre, ayrıca Astrahan, Belgorod, Voronej, Kaluga, Lipetsk ve Smolensk bölgelerinde birer İHA imha edildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
