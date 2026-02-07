https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/rus-hava-savunmasi-dun-gece-boyunca-ukraynaya-ait-82-iha-imha-etti-1103332670.html

Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 82 İHA imha etti

Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 82 İHA imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde Rusya’nın farklı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 82 insansız hava aracı... 07.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-07T10:28+0300

2026-02-07T10:28+0300

2026-02-07T10:28+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

hava savunma

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083330600_0:29:796:477_1920x0_80_0_0_45b8bc68a41d1e62ba8e67ee78be0e22.png

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin Moskova saati ile 23.00-07.00 (TSİ ile aynı) arasında Rusya’nın farklı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 82 insansız hava aracı (İHA) imha ettiği kaydedildi.En çok sayıda İHA’nın Volgograd Bölgesi (35 adet) üzerinde düşürüldüğüne dikkat çeken Bakanlık, Bryansk Bölgesi’nde 8, Rostov ve Saratov bölgelerinde 6’şar, Oryol ve Tver bölgelerinde 4’er, Kursk Bölgesi’nde de 3 İHA’nın imha edildiği bilgisini verdi.Açıklamaya göre, ayrıca Astrahan, Belgorod, Voronej, Kaluga, Lipetsk ve Smolensk bölgelerinde birer İHA imha edildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/rus-hava-savunmasi-2-storm-shadow-seyir-fuzesini-dusurdu-300den-fazla-iha-engellendi-1096721158.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)