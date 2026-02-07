Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/rus-hava-savunmasi-dun-gece-boyunca-ukraynaya-ait-82-iha-imha-etti-1103332670.html
Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 82 İHA imha etti
Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 82 İHA imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde Rusya’nın farklı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 82 insansız hava aracı... 07.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-07T10:28+0300
2026-02-07T10:28+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
hava savunma
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083330600_0:29:796:477_1920x0_80_0_0_45b8bc68a41d1e62ba8e67ee78be0e22.png
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin Moskova saati ile 23.00-07.00 (TSİ ile aynı) arasında Rusya’nın farklı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 82 insansız hava aracı (İHA) imha ettiği kaydedildi.En çok sayıda İHA’nın Volgograd Bölgesi (35 adet) üzerinde düşürüldüğüne dikkat çeken Bakanlık, Bryansk Bölgesi’nde 8, Rostov ve Saratov bölgelerinde 6’şar, Oryol ve Tver bölgelerinde 4’er, Kursk Bölgesi’nde de 3 İHA’nın imha edildiği bilgisini verdi.Açıklamaya göre, ayrıca Astrahan, Belgorod, Voronej, Kaluga, Lipetsk ve Smolensk bölgelerinde birer İHA imha edildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/rus-hava-savunmasi-2-storm-shadow-seyir-fuzesini-dusurdu-300den-fazla-iha-engellendi-1096721158.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083330600_62:0:735:505_1920x0_80_0_0_b087b90c23968d52082819894d564165.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 82 İHA imha etti

10:28 07.02.2026
Rus hava savunması
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2026
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde Rusya’nın farklı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 82 insansız hava aracı imha ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin Moskova saati ile 23.00-07.00 (TSİ ile aynı) arasında Rusya’nın farklı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 82 insansız hava aracı (İHA) imha ettiği kaydedildi.
En çok sayıda İHA’nın Volgograd Bölgesi (35 adet) üzerinde düşürüldüğüne dikkat çeken Bakanlık, Bryansk Bölgesi’nde 8, Rostov ve Saratov bölgelerinde 6’şar, Oryol ve Tver bölgelerinde 4’er, Kursk Bölgesi’nde de 3 İHA’nın imha edildiği bilgisini verdi.
Açıklamaya göre, ayrıca Astrahan, Belgorod, Voronej, Kaluga, Lipetsk ve Smolensk bölgelerinde birer İHA imha edildi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
Storm Shadow füzesi parçaları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus hava savunması 2 Storm Shadow seyir füzesini düşürdü: 300’den fazla İHA engellendi
2 Haziran 2025, 13:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала