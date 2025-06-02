https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/rus-hava-savunmasi-2-storm-shadow-seyir-fuzesini-dusurdu-300den-fazla-iha-engellendi-1096721158.html
Rus hava savunması 2 Storm Shadow seyir füzesini düşürdü: 300’den fazla İHA engellendi
Rus hava savunması 2 Storm Shadow seyir füzesini düşürdü: 300’den fazla İHA engellendi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya’da sivil hedeflere yönelik saldırıları devam ederken Rus hava savunma güçlerinin son bir gün içerisinde 2 adet İngiltere yapımı Storm... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T13:12+0300
2025-06-02T13:12+0300
2025-06-02T13:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
özel askeri harekat
storm shadow
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096720573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3627da83ccb1059116038e003ac6adc9.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde bin 430 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, 4 tank ve 16 zırhlı savaş aracı imha etti.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA imalat atölyeleri, üsleri ve depoları, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 2 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesi, 4 adet ABD yapımı dört adet JDAM güdümlü uçak bombası ve 316 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/rusya-ve-ukrayna-istanbulda-bir-kez-daha-masaya-oturuyor-1096704678.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096720573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff16a01a2fa0fbc47efbf4755685c92e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, özel askeri harekat, storm shadow
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, özel askeri harekat, storm shadow
Rus hava savunması 2 Storm Shadow seyir füzesini düşürdü: 300’den fazla İHA engellendi
Ukrayna ordusunun Rusya’da sivil hedeflere yönelik saldırıları devam ederken Rus hava savunma güçlerinin son bir gün içerisinde 2 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesinin yanı sıra 316 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde bin 430 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, 4 tank ve 16 zırhlı savaş aracı imha etti.
Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA imalat atölyeleri, üsleri ve depoları, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 2 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesi, 4 adet ABD yapımı dört adet JDAM güdümlü uçak bombası ve 316 uçak tipi İHA imha etti.