https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/rus-hava-savunmasi-2-storm-shadow-seyir-fuzesini-dusurdu-300den-fazla-iha-engellendi-1096721158.html

Rus hava savunması 2 Storm Shadow seyir füzesini düşürdü: 300’den fazla İHA engellendi

Rus hava savunması 2 Storm Shadow seyir füzesini düşürdü: 300’den fazla İHA engellendi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Rusya’da sivil hedeflere yönelik saldırıları devam ederken Rus hava savunma güçlerinin son bir gün içerisinde 2 adet İngiltere yapımı Storm... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T13:12+0300

2025-06-02T13:12+0300

2025-06-02T13:09+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

özel askeri harekat

storm shadow

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde bin 430 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, 4 tank ve 16 zırhlı savaş aracı imha etti.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA imalat atölyeleri, üsleri ve depoları, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 2 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesi, 4 adet ABD yapımı dört adet JDAM güdümlü uçak bombası ve 316 uçak tipi İHA imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/rusya-ve-ukrayna-istanbulda-bir-kez-daha-masaya-oturuyor-1096704678.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, özel askeri harekat, storm shadow