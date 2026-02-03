https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/musk-2-amerikan-ic-savasi-basladi-1103224331.html

Musk: 2. Amerikan İç Savaşı başladı

Musk: 2. Amerikan İç Savaşı başladı

Sputnik Türkiye

Milyarder Elon Musk'a göre, ABD'de yeni bir iç savaş çoktan başladı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-03T11:55+0300

2026-02-03T11:55+0300

2026-02-03T11:55+0300

dünya

abd

elon musk

donald trump

abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

amerikan i̇ç savaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093550536_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_734cc325f88e297a94cca62e0fa10b88.jpg

ABD'li iş insanı Elon Musk, 2. Amerikan İç Savaşı'nın başladığını savundu.Musk, Beyaz Saray ile liberal güçler arasında göçmenlik uygulamalarına karşı protestolar sırasında yaşanan gelişmeleri 2. iç savaş olarak değerlendirdiğini belirtti.Musk, bu görüşünü, sosyal medya platformu X'teki "İç Savaş 2.0'ın halihazırda başladığını kabul etmenin zamanı geldi" şeklindeki bir gönderiye yaptığı yorumda dile getirdiMusk, paylaşımın altına "Öyle görünüyor" yorumunu yazdı.Ne olmuştu?Minneapolis’te ICE ekipleri, 7 Ocak’ta göçmenlere yönelik operasyon sırasında 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good’u aracında vurarak öldürmüştü.24 Ocak’ta düzenlenen protestolar sırasında ise bir kişi daha ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmak istenirken vurulmuştu. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin 37 yaşındaki hemşire Alex Jeffrey Pretti olduğunu söylemiş ve yanında silah bulunduğunu ileri sürmüştü.Trump yönetimi: Kurgulanmış kaosABD Başkanı Donald Trump, 24 Ocak'taki olay sonrası yaptığı açıklamada eyalet ve yerel yetkilileri 'isyanı kışkırtmakla' suçlamıştı. Trump, herhangi bir kanıt sunmadan, yerel polisin olay sırasında federal göçmenlik görevlilerini korumak üzere geri çekildiğini öne sürmüştü.Başkan Yardımcısı JD Vance ise Minneapolis’te yaşananları 'kurgulanmış kaos' olarak nitelendirdi ve yerel yönetimleri 'aşırı sol kışkırtıcılarla' iş birliği yapmakla itham etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/trump-bana-zarar-vermek-icin-komplo-kurdular-1103215439.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, elon musk, donald trump, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), amerikan i̇ç savaşı