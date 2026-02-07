https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/cumhurbaskani-erdogana-urdun-krali-2-abdullahtan-huseyin-bin-ali-nisani-onemli-kararlar-aldik-1103338398.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan 'Hüseyin Bin Ali Nişanı': 'Önemli kararlar aldık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan 'Hüseyin Bin Ali Nişanı': 'Önemli kararlar aldık'

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kendisine 'Hüseyin Bin Ali Nişanı'nın takdim edilmesinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı... 07.02.2026

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz kardeşim Ürdün Kralı Sayın Abdullah ile bugünkü görüşmelerimizde iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık. Bölgemizin her metrekaresinde barış, huzur, güvenlik ve istikrarın hakim olması noktasında kendisiyle hemfikir olduğumuzu gördük" dedi.Erdoğan, "Şahsıma gösterilen teveccüh için şükranlarımı sunuyorum. Bu nişanı ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki derin tarihi bağların somut bir tezahürü olarak görüyor ve kabul ediyorum. Bu müstesna nişanın köklü kardeşlik ve dostluk münasebetlerimizi daha da pekiştireceğine inanıyorum" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:Kral 2. Abdullah'a teşekkürlerini sunan ve Ürdünlü kardeşlerini bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamladığını belirten Erdoğan, "Rabb'im kardeşliğimizi ve dayanışmamızı daim eylesin" dedi.

