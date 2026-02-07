https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/musta-su-alarmi-saglik-mudurlugu-uyardi-disinizi-bile-fircalamayin-1103336465.html
Muş’ta su alarmı: Sağlık müdürlüğü uyardı, 'dişinizi bile fırçalamayın'
Muş İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyunda yapılan analizlerde bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde tespit edildiğini açıkladı. Son günlerde sosyal medya ve basında yer alan iddialar üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.
Numuneler laboratuvara gönderildi
Açıklamada, Muş merkez içme suyu sisteminin farklı noktalarından alınan numunelerin yetkili laboratuvarlarda analiz edildiği, sonuçların Muş Belediyesi ile paylaşılarak gerekli bilgilendirme ve ikazların yapıldığı kaydedildi.
Kaynak tespiti ve teknik iyileştirme talebi
Uygunsuzluğun kaynağının belirlenmesi için bakım-onarım ve teknik iyileştirme süreçlerinin belediye tarafından ivedilikle yürütülmesinin talep edildiği bildirildi. Müdürlük, izleme ve denetim faaliyetlerinin sürdüğünü vurguladı.
'İçmeyin, yemek yapmayın, dişinizi bile fırçalamayın'
Müdürlük, vatandaş sağlığını korumak amacıyla, uygunsuzluklar giderilene ve analiz sonuçları normale dönene kadar şebeke suyunun içme, yemek hazırlama ve ağızdan temas gerektiren amaçlarla doğrudan kullanılmaması gerektiğini duyurdu. Zorunlu hallerde suyun en az 10 dakika kaynatılıp soğutularak kullanılması istendi. Kaynatılmamış şebeke suyunun diş fırçalama ve benzeri doğrudan ağızla temas gerektiren işlemlerde kullanılmaması uyarısı yapıldı.