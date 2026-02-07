Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/musta-su-alarmi-saglik-mudurlugu-uyardi-disinizi-bile-fircalamayin-1103336465.html
Muş’ta su alarmı: Sağlık müdürlüğü uyardı, 'dişinizi bile fırçalamayın'
Muş’ta su alarmı: Sağlık müdürlüğü uyardı, 'dişinizi bile fırçalamayın'
Sputnik Türkiye
Muş’ta şebeke suyu analizlerinde bazı değerlerin sınırların üzerinde çıkması üzerine su alarmı verildi. Muş İl Sağlık Müdürlüğü, sonuçlar normale dönene kadar... 07.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-07T15:40+0300
2026-02-07T15:40+0300
türki̇ye
muş
su
bakteri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/07/1103336583_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3340189aa9f403191a572558375bea04.jpg
Muş İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyunda yapılan analizlerde bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde tespit edildiğini açıkladı. Son günlerde sosyal medya ve basında yer alan iddialar üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.Numuneler laboratuvara gönderildiAçıklamada, Muş merkez içme suyu sisteminin farklı noktalarından alınan numunelerin yetkili laboratuvarlarda analiz edildiği, sonuçların Muş Belediyesi ile paylaşılarak gerekli bilgilendirme ve ikazların yapıldığı kaydedildi.Kaynak tespiti ve teknik iyileştirme talebiUygunsuzluğun kaynağının belirlenmesi için bakım-onarım ve teknik iyileştirme süreçlerinin belediye tarafından ivedilikle yürütülmesinin talep edildiği bildirildi. Müdürlük, izleme ve denetim faaliyetlerinin sürdüğünü vurguladı.'İçmeyin, yemek yapmayın, dişinizi bile fırçalamayın'Müdürlük, vatandaş sağlığını korumak amacıyla, uygunsuzluklar giderilene ve analiz sonuçları normale dönene kadar şebeke suyunun içme, yemek hazırlama ve ağızdan temas gerektiren amaçlarla doğrudan kullanılmaması gerektiğini duyurdu. Zorunlu hallerde suyun en az 10 dakika kaynatılıp soğutularak kullanılması istendi. Kaynatılmamış şebeke suyunun diş fırçalama ve benzeri doğrudan ağızla temas gerektiren işlemlerde kullanılmaması uyarısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/istanbulda-35-dakikalik-yol-5-dakikaya-dusecek-bakan-uraloglu-tarih-verdi-1103334719.html
türki̇ye
muş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/07/1103336583_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_64125a078d9e239424543219efb50b08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muş, su, bakteri
muş, su, bakteri

Muş’ta su alarmı: Sağlık müdürlüğü uyardı, 'dişinizi bile fırçalamayın'

15:40 07.02.2026
© FotoğrafDiş fırçası
Diş fırçası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Muş’ta şebeke suyu analizlerinde bazı değerlerin sınırların üzerinde çıkması üzerine su alarmı verildi. Muş İl Sağlık Müdürlüğü, sonuçlar normale dönene kadar suyun içme, yemek hazırlama ve ağızla temas gerektiren amaçlarla kullanılmamasını istedi. Zorunlu hallerde suyun en az 10 dakika kaynatılması uyarısı yapıldı.
Muş İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyunda yapılan analizlerde bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde tespit edildiğini açıkladı. Son günlerde sosyal medya ve basında yer alan iddialar üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Numuneler laboratuvara gönderildi

Açıklamada, Muş merkez içme suyu sisteminin farklı noktalarından alınan numunelerin yetkili laboratuvarlarda analiz edildiği, sonuçların Muş Belediyesi ile paylaşılarak gerekli bilgilendirme ve ikazların yapıldığı kaydedildi.

Kaynak tespiti ve teknik iyileştirme talebi

Uygunsuzluğun kaynağının belirlenmesi için bakım-onarım ve teknik iyileştirme süreçlerinin belediye tarafından ivedilikle yürütülmesinin talep edildiği bildirildi. Müdürlük, izleme ve denetim faaliyetlerinin sürdüğünü vurguladı.

'İçmeyin, yemek yapmayın, dişinizi bile fırçalamayın'

Müdürlük, vatandaş sağlığını korumak amacıyla, uygunsuzluklar giderilene ve analiz sonuçları normale dönene kadar şebeke suyunun içme, yemek hazırlama ve ağızdan temas gerektiren amaçlarla doğrudan kullanılmaması gerektiğini duyurdu. Zorunlu hallerde suyun en az 10 dakika kaynatılıp soğutularak kullanılması istendi. Kaynatılmamış şebeke suyunun diş fırçalama ve benzeri doğrudan ağızla temas gerektiren işlemlerde kullanılmaması uyarısı yapıldı.
İstanbul’da 35 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2026
TÜRKİYE
İstanbul’da 35 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek: Bakan Uraloğlu tarih verdi
14:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала