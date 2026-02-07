https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/istanbulda-35-dakikalik-yol-5-dakikaya-dusecek-bakan-uraloglu-tarih-verdi-1103334719.html

İstanbul'da 35 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek: Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin bu yıl tamamlanacağını açıkladı. 07.02.2026

Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da ulaşımı kökten değiştirecek Sarıyer-Kilyos Tüneli’nde önemli bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Uraloğlu, tünel yapım çalışmalarının bu yıl tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.Maslak ve Levent Kuzey Marmara’ya bağlanıyorSarıyer-Kilyos Tüneli Projesi, Maslak ve Levent gibi şehir içi trafiğin en yoğun olduğu bölgeleri Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bağlamayı amaçlıyor. Projenin tamamlanmasıyla İstanbul’un kuzeyindeki ulaşım altyapısı güçlenecek.TBM’de Türkiye için önemli eşikTünel için düzenlenen törende konuşan Uraloğlu, “Bu proje, karayolu tünellerinde Tünel Açma Makinesi’nin (TBM) ilk ve tek uygulandığı önemli bir adım olmakla birlikte; karayolcularımız 13,65 metrelik çapıyla Türkiye'nin en büyük üçüncü TBM’sini kullanarak büyük bir başarıya da imza attılar” dedi.İki yöntem, yoğun çalışmaÇift tüp uzunluğu toplam 13 bin 715 metre olan tünelde, Yeni Avusturya Tünel Açma (NATM) metodu ve TBM teknolojisinin eş zamanlı uygulandığını belirten Uraloğlu, sahada 180 makine/ekipman ve 879 personelin görev yaptığını söyledi. Çalışmaların 2022 Mayıs’ında başladığı, projenin bağlantı yollarıyla birlikte toplam 8,2 kilometreye ulaşacağı kaydedildi.35 dakikalık yol 5 dakikaya inecekTünelin hizmete girmesiyle Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya gibi mahallelerde yaşayanların İstanbul’un merkezine erişimi kolaylaşacak. Kilyos-Sarıyer arasında bugün 35 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya düşmesi öngörülüyor.“Seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz”Uraloğlu, “Bugün itibarıyla da 2024 yılının Aralık ayında başladığımız TBM ile 4.800 metrelik kazma çalışmasını bitirerek başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz… Projemiz sayesinde seyahat süresini 35 dakikadan sadece 5 dakikaya indireceğiz” dedi. Projenin yıllık 3,3 milyar lira zaman, 700 milyon lira akaryakıt olmak üzere toplam 4 milyar lira tasarruf sağlayacağı belirtildi.Afetlerde kritik rol üstlenecekAyrıca tünelin, olası büyük afetlerde Kuzey Marmara Otoyolu’na hızlı erişim sağlayarak acil yardım ve tahliye güzergâhı olarak da kritik rol üstleneceği vurgulandı.

